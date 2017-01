HSBC: EUR/USD (Semi-annually) - Der Druck im Kessel ist riesengroßq

Die zuletzt angeführten Marken definieren die entscheidenden Sollbruchstellen im Kursverlauf des Euro zur US-Valuta. Zementiert wird diese Aussage, wenn Investoren die betrachtete Zeitebene sukzessive herunterbrechen - eine Vorgehensweise, die wir grundsätzlich für sehr sinnvoll erachten. So lagen beispielsweise in der 6-Monats-Betrachtung zuletzt zwei "inside candles" in Folge vor (siehe Chart 3). Dabei fällt auf, dass die beiden Innenstäbe zudem jeweils markante Dochte und markante Lunten aufweisen. Darin spiegelt sich die derzeitige Unentschlossenheit der Marktteilnehmer wider. Hervorheben möchten wir allerdings auch die letzten Verlaufstiefs bei 1,0523/1,0505/1,0461 USD. Während die zuvor beschriebenen Lunten die Bedeutung der Schlüsselunterstützung bei 1,05 USD bestätigen, signalisieren die jeweils tieferliegenden Hochs der letzten drei Halbjahreskerzen, dass der Druck auf diese Bastion wieder zunimmt. Der Chart, der die aktuell aufgestaute Bewegungsdynamik am besten widerspiegelt, ist allerdings der Quartalschart des Währungspaars. Seit dem Ausverkauf vom 1. Quartal 2015 standen hier bis zuletzt sechs "Innenstäbe" in Serie zu Buche, d. h. die gesamte Kursaktivität der letzten 21 Monate vollzog sich vollständig innerhalb der zu Jahresbeginn 2015 gesetzten Grenzen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.