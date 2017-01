HSBC: MDAX® (Weekly) - Verdiente Verschnaufpause

Der kleine Bruder des DAX® befindet sich seit Oktober 2011 in einem intakten Aufwärtstrend (siehe Chart), der aktuell bei 20.873 Punkten verläuft. In der "Daily Trading"-Ausgabe vom 15.12.2016 hatten wir auf die guten Chancen des MDAX® hingewiesen, erneut ein neues Allzeithoch zu erklimmen. Noch vor dem Jahreswechsel gelang erstmals der Sprung über die Marke von 22.000 Punkten. Ein neues Allzeithoch spiegelt eines der stärksten bullishen Signale wider, weil auf der Oberseite keine Widerstände daran hindern, neue Höhen zu erklimmen. Die positive Weichenstellung haben die Bullen zum Jahresbeginn zu weiteren Kursgewinnen genutzt und am 3. Januar 2017 einen neuen Rekordstand markiert (22.542 Punkte) markiert. Positiv für die weitere Entwicklung stimmt, dass die 30-Wochen-Linie gleichzeitig das 90-Wochen-Pendant von unten nach oben geschnitten hat. Auch die technischen Indikatoren zeigen sich konstruktiv, so dass die Bullen nach der aktuellen Verschnaufpause direkt wieder mit den Hufen scharren dürften. Nach unten hin bilden verschiedene Verlaufshochs im Bereich zwischen rund 22.000 und 21.700 Punkten einen wichtigen Unterstützungsbereich. Dort können Anleger einen Stopp platzieren. Werden die angeführten Marken verletzt, fungiert die 38-Wochen-Linie (akt. bei 20.989 Punkten) als nächste Haltemarke.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.