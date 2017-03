HSBC: Nikkei 225 (Daily) - Kleiner Boden, großer Boden?

Im Verlauf der Jahresendrally 2016 gelang auch den japanischen Standardwerten der Abschluss eines klassischen Doppelbodens. Aus der Höhe der unteren Umkehr lässt sich perspektivisch ein kalkulatorisches Anschlusspotential bis rund 21.000 Punkte ableiten. Vor diesem Hintergrund kommt dem Innehalten seit Ende Dezember eine wichtige Bedeutung zu: Seither hat der Nikkei 225® bei gut 19.600 Punkten eine wichtige horizontale Hürde etabliert, deren Überspringen wir als Katalysator für eine Fortsetzung der jüngsten Rally in Richtung des eingangs erwähnten Zielbereichs ansehen. Für Rückenwind sorgen aktuell die langfristigen trendfolgenden Indikatoren. So haben beispielsweise MACD und Aroon auf Monatsbasis zuletzt synchron neue Einstiegssignale geliefert. Diese langfristige Betrachtung führt uns zum "großen Bild" des Aktienbarometers: Unseres Erachtens gestaltet sich die Verschnaufpause seit Sommer 2015 als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge. Dieses Konsolidierungsmuster legt langfristig sogar Notierungen jenseits der 21.000 Punkte-Marke nahe. Da im Bereich dieses Levels in den Jahren 1997, 2000 und 2015 jeweils markante Hochs ausgeprägt wurden, würde ein Passieren der genannten Barriere wiederum eine große Bodenbildung vervollständigen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.