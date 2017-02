Hamborner REIT steigert die Dividende

-Anzeige-

Der Immobilienkonzern Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006) wird eine Dividende von 0,43 Euro je Aktie auszahlen. Dies ist eine Anhebung um 1 Cent bzw. 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,42 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,27 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,64 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 10. Mai 2017 statt.Nach vorläufigen Jahresabschlusszahlen betragen die Miet- und Pachterlöse im Geschäftsjahr 2016 61,8 Millionen Euro und haben sich damit insbesondere aufgrund der Neuinvestitionen gegenüber 2015 um 9,4 Millionen Euro bzw. 17,9 Prozent erhöht, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - d. h. bei Immobilien, die sich 2015 und 2016 ganzjährig im Bestand befanden ("like for like") - liegen die Miet- und Pachterlöse 1,8 Prozent über dem Vorjahreswert.Die Leerstandsquote bewegt sich unter Berücksichtigung vereinbarter Mietgarantien mit 1,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (1,9 Prozent). Der FFO (Funds from Operations) als maßgebliche Kennzahl für die operative Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ist im Jahr 2016 auf 36,1 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 29,2 Millionen Euro).Der Verkehrswert des Hamborner Portfolios lag zum 31. Dezember 2016 bei 1.115 Millionen Euro (Vorjahr: 900 Millionen Euro). Die Hamborner REIT AG ist auf Gewerbeimmobilien spezialisiert.Redaktion MyDividends.de