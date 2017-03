Hardt: Differenzen mit USA bei Klimaschutz nicht aussparen

BERLIN (dpa-AFX) - Der transatlantische Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, hält nichts davon, das heikle Thema Klimaschutz bei den nächsten wichtigen Terminen mit den USA auszusparen. Vor dem ersten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump am Dienstag in Washington sagte Hardt der Deutschen Presse-Agentur, es wäre unklug, etwa beim G20-Gipfel im Sommer in Hamburg das Thema Klimaschutz nicht aufzurufen, nur weil die Amerikaner sich gegenwärtig vom bisherigen Konsens zurückzögen.

Bei der Weltklimakonferenz Ende 2015 in Paris hatten 195 Länder zugestimmt, dass die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung begrenzt werden soll, und zwar auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit.

Hardt sagte: "Es ist auch fraglich, ob alle anderen Staaten hinter die Vereinbarung von Paris zurückfallen wollen, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten, nur weil Amerika sich nicht mehr daran gebunden fühlt." Es gebe auch unterschiedliche Ansichten in den USA. "Die Position der USA ist ob ihrer politischen Stärke ganz wichtig, ich glaube aber, dass die USA mit ihrer Abkehr von den gemeinsamen Klimaschutzzielen isoliert wären."/du/DP/he