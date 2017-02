Haspa legt Ergebnisse vor und präsentiert neue Filiale

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) legt am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 vor. Vorstandssprecher Harald Vogelsang und seine Vorstandskollgen werden nicht nur die Zahlen des Vorjahres präsentieren, sondern auch auf die angekündigte Investitionsoffensive der größten deutschen Sparkasse eingehen. Bis zum Jahr 2019 will die Haspa mehr als 200 Millionen Euro in ihre Filialen, digitale Angebote sowie die Informationstechnik investieren. Die Filialen sollen dabei zu einem Treffpunkt für die Menschen im Stadtteil werden. Im Hamburger Umland hat die Haspa einen Prototypen für die neue Filialgestaltung im Originalmaßstab errichtet./egi/DP/stb