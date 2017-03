Hedgefonds: Auf diese Aktien wetten die Hedgefonds-Manager | Nachricht | finanzen.net

Im Laufe des vergangenen Quartals konnten gerade die Finanz- und Gesundheitsbranche erhebliche Mittelzuflüsse über die großen Hedgefonds verzeichnen. Im Gegenzug wurden die Beteiligungen im Bereich der Telekommunikation, Informationstechnologie und der Konsumgüterbranche bedeutend heruntergeschraubt. Auffällig ist zudem, dass die großen Hedgefonds vermehrt in kleine und mittlere Unternehmen investieren. Demnach stieg das Engagement der größten Hedgefonds im Bereich der Small-Caps im vierten Quartal um 2,76 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu wurden Anteilsscheine von Mega-Caps, also Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Milliarden US-Dollar, im Wert von 8,56 Milliarden US-Dollar aus den Portfolios der Hedgefonds geworfen. Dies zeigt das momentan erstaunlich hohe Interesse an börsennotierten Nebenwerten.

Hedgefonds nehmen Gewinne mit

Für eine weitere Überraschung sorgt die Positionierung der Hedgefonds in Bezug auf die einzelnen Länder. So wurden im vierten Quartal 2016 US-Aktien im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar veräußert. Diese Zahl relativiert sich, wenn man bedenkt, dass im dritten Quartal 2016 der Anteil von US-Aktien um bis zu 20 Milliarden aufgestockt wurde. Somit handelt es sich bei den aktuellen Veräußerungen wohl um umfangreiche Gewinnmitnahmen aus dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Die Positionen aus Großbritannien und Italien wurden hingegen ausgebaut. So nahmen die Beteiligungen der Hedgefonds auf dem britischen Markt um 735 Millionen US-Dollar zu. Die starke Pfundabwertung, welche seit dem Brexit-Votum einhergeht, verbilligt die Aktien von der Insel für US-amerikanische Investoren.

Länderdiversifikation der Hedgefonds

Mit einem Anteil von 88,45 Prozent entfallen die meisten Investitionen der 50 größten Hedgefonds auf US-amerikanische Unternehmen. Im Hinblick auf die gegenwärtige Kursrally an den US-Börsen haben die Hedgefonds ein gutes Händchen bewiesen.

Anteilsscheine aus Großbritannien fallen hingegen nur noch mit 2,01 Prozent ins Gewicht. Das durchschnittliche Engagement in deutsche Unternehmen beläuft sich bei den großen Hedgefonds auf nicht einmal ein Prozent. Der deutsche Aktienmarkt spielt bei den 50 größten Hedgefonds eine besonders untergeordnete Rolle.

Größte Zukäufe der Hedgefonds

Die Zu- und Verkäufe beziehen sich auf die durchschnittlichen Veränderungen der Depotpositionen der 50 größten Hedgefonds für das vierte Quartal 2016. Aufgestockt wurden die Aktien von: NXP Semiconductors für 1,67 Milliarden US-Dollar, Bank of America für 1,46 Milliarden US-Dollar, Aetna für 1,33 Milliarden US-Dollar, Netflix für 1,28 Milliarden US-Dollar, Deere & Co. für 1,25 Milliarden US-Dollar und Dow Chemical für 1,22 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wurden die Positionen von Walt Disney, Chipotle Mexican Grill, Time Warner und Comcast ausgebaut.

Neueste Veräußerungen der Hedgefonds

Die Anteilsscheine des weltbekannten Konsumgüterherstellers Procter & Gamble wurden im vergangenen Quartal bevorzugt abgestoßen. Die 50 größten Hedgefonds verkauften Aktien des Unternehmens im Gegenwert von rund 5,76 Milliarden US-Dollar. Verkauft wurden ebenso Aktien von: Amazon für 3,06 Milliarden US-Dollar, Apple für 1,97 Milliarden US-Dollar, Anadarko Petroleum für 1,21 Milliarden US-Dollar und Coty für 1,04 Milliarden US-Dollar. Außerdem wurden auch noch Beteiligungen von AbbVie, eBay, Air Products and Chemicals, Williams Companies und Teva Pharmaceutical Industries liquidiert.

Begehrte Aktien der Hedgefonds

Das aktuell beliebteste Unternehmen der fünfzig größten Hedgefonds ist Facebook, da derzeit 27 der insgesamt 50 Hedgefonds Aktien von Facebook in ihren Portfolios halten. In der Hälfte der Fonds tauchen Positionen von Visa auf und in 23 Fonds sind Anteilsscheine von Microsoft zu finden. Unternehmen wie Humana, Comcast und Charter Communications findet man immerhin noch in 22 der 50 größten Hedgefonds.



