Henkel kauft mexikanischen Anbieter von Haarpflegeprodukten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel verstärkt sein Haarpflegegeschäft mit einem Zukauf in Mexiko. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, erwirbt es Nattura Laboratorios, zu dem mehrere führende Marken im Friseurgeschäft gehören. Einen Kaufpreis nannte Henkel nicht. Nattura Laboratorios erzielte 2016 einen Umsatz von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro. Henkel baue mit dem Zukauf seine Präsenz sowohl in Wachstumsmärkten als auch in reifen Märkten aus.

March 09, 2017 05:12 ET (10:12 GMT)

