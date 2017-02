Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple übertrifft Analystenerwartungen bei Umsatz und Gewinn -- Siemens erhöht Ergebnisprognose für 2016/17 -- Deutsche Industrie warnt Amerika

Börsianer verwiesen als Belastung auf den Anstieg des Euro , der Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union verteuern kann. Der Leiter des von Trump berufenen National Trade Council, Peter Navarro, hatte in einem Interview gesagt, dass Deutschland die niedrige Bewertung der Gemeinschaftswährung nutze, um die USA und die EU auszunutzen.

Der DAX rutschte am Nachmittag nach einem schwachen Wall Street-Start deutlich ins Minus und schloss mit einem Verlust von 1,25 Prozent bei 11.535,31 Zählern. Zu Handelsbeginn hatte der deutsche Leitindex noch leicht zugelegt. Auch der TecDAX hatte fester eröffnet und ist im Handelsverlauf ins Minus gefallen. Er ging schließlich 0,8 Prozent schwächer bei 1.831 Punkten in den Feierabend.

Der deutsche Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach.

Mit einer erneut schwachen Wall Street kamen die Börsen in Europa am Dienstagnachmittag unter Abgabedruck. Zum einen hat die US-Berichtssaison einige negative Überraschungen geliefert, zum anderen sorgte US-Präsident Donald Trump zunehmend für Verunsicherung unter den Investoren.

Der EuroSTOXX 50 startete auf der Nulllinie in den Tag und beendete den Handel 0,9 Prozent tiefer bei 3.232 Zählern.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag schwächer.

Zudem hielten sich die Anleger vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch mit Engagements zurück. Es wird aber mehrheitlich mit keiner Zinsanhebung gerechnet.

Daneben bestimmten weiterhin die Entwicklungen im Weißen Haus und die Weisungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump das Geschehen. Nachdem am Vortag das Einwanderungsdekret von Trump die Investoren verschreckt hatte, ließ nun eine Personalie aufhorchen. So hat Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen, nachdem diese sich gegen die neuen Bestimmungen gestellt hatte.

Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 0,5 Prozent bei 19.864,09 Punkten. Anfänglich am Börsendienstag hatte er 0,3 Prozent auf 19.902 Punkte verloren. Auch der NASDAQ Composite lag im Laufe des Handels lange im Minus, schaffte es jedoch zum Börsenschluss nahezu unverändert bei 5.614,79 Punkten zu schließen.

An den US-Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.

Die asiatischen Märkte notieren am Mittwoch uneinheitlich.

In Japan kann der Leitindex Nikkei 0,56 Prozent auf 19.148,08 Zähler zulegen.

In Schanghai blieben auch am Mittwoch die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen. Zuletzt war der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,31 Prozent auf 3.159,17 Zähler gestiegen.

Der Hang Seng verliert derzeit 0,75 Prozent auf 23.186,43 Zähler.

Starke Werte aus dem Einzelhandel und ein schwächer werdender Yen stützen die Kurse in Japan.

