Asiens Börsen im Plus -- IBM erneut mit weniger Umsatz -- Postbank sieht Chancen auf IPO -- Yellen sieht US-Geldpolitik auf Kurs

Die deutschen Börsen kamen am Donnerstag kaum vom Fleck. Der DAX legte zum Börsenstart 0,21 Prozent auf 11.624,11 Punkte zu und wies im weiteren Verlauf keine größeren Ausschläge aus. Zur Schlussglocke zeigte er sich 0,02 Prozent leichter bei 11.596,89 Zählern (Late-DAX-Schluss: 11.587,94 Punkte).

Der TecDAX startete 0,1 Prozent schwächer bei 1.836,25 Punkten in den Tag und rutschte zwischenzeitlich tiefer ins Minus. Der Techwerteindex konnte die Verluste jedoch eindämmen und schloss mit einem Abschlag von 0,11 Prozent bei 1.836,48 Punkten. Die Blicke der Anleger richteten sich am Donnerstag auf den EZB-Entscheid. Die Europäische Zentralbank belässt ihre Geldpolitik unverändert. Sowohl der Leitzins als auch der Einlagen- und Ausleihungssatz bleiben somit unverändert. Am deutschen Aktienmarkt sorgte diese Entscheidung jedoch kaum für Bewegung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der europäische Aktienhandel lief am Donnerstag impulsarm ab. Der EuroSTOXX 50 notierte zum Börsenstart 0,2 Prozent fester und eröffnete bei 3.297,76 Zählern. Den Tag über zeigte er sich kaum bewegt. Er ging 0,12 Prozent leichter bei 3.290,05 Punkten in den Feierabend. Am Vorabend hatte die Chefin der US-Notenbank die Hoffnungen auf eine schnellere Zinserhöhung geschürt. Sie erwarte, dass der US-Leitzins "ein paar Mal" pro Jahr angehoben wird. In Folge dessen konnte der Dollar zulegen.

Daneben richteten sich am Donnerstag die Blicke auf die Bekanntgabe des EZB-Sitzungsergebnisses. Die Europäische Zentralbank belässt danach ihre Geldpolitik unverändert. Sowohl der Leitzins als auch der Einlagen- und Ausleihungssatz bleiben somit unverändert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Donnerstag zurück. Der Dow Jones rutschte zum Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 19.732,33 Punkte ab.

Der Nasdaq Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und ermäßigte sich um 0,28 Prozent auf 5.540,08 Zähler. Zurzeit gibt es nur ein Thema an den US-Märkten und das heißt Donald Trump . Der baldige US-Präsident wird am Freitag das Weiße Haus von Barack Obama übernehmen und sich zum ersten Mal als Präsident der weltweit führenden Wirtschaftsmacht äußern. Ob Trump seine Versprechungen einhalten wird, steht noch in den Sternen. Die erste Rede des neuen Präsidenten Trump dürfte am Freitag für Unruhe an den Märkten sorgen. Bis dahin heißt es abwarten.

Nachdem der Streaming-Anbieter Netflix am Mittwochabend einen kräftigen Anstieg seiner Kundenzahlen gemeldet hat, steht die Aktie am Donnerstag bei Börsianern hoch im Kurs.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken