Asiens Börsen -- Google-Mutter Alphabet steigert Umsatz kräftig -- Microsoft mit Gewinn- und Umsatzplus

Am deutschen Aktienmarkt setzte sich am Donnerstag die Kursrally vom Vortag in vermindertem Tempo fort.

Der DAX schloss mit einem Gewinn von 0,36 Prozent bei 11.848,63 Punkten, nachdem er 0,5 Prozent höher bei 11.867,91 Punkten eröffnet hatte. Auch der TecDAX konnte fester aus dem Handel gehen: Er stieg bis zur Schlussglocke um 0,66 Prozent auf 1.859,65 Punkte. Am Donnerstagmorgen war er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 1.854 Zählern in den Handel gegangen.

Spekulationen auf große Konjunkturpakete mit massiven Steuersenkungen in den USA versetzten die Anleger weiter in Kauflaune. "Für einen Moment wird die Unsicherheit über den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump scheinbar ausgeblendet", sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. "Die Trump-Rally ist wieder da", ergänzte ein Börsianer.

