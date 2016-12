Hier steht alles drin!: Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 50/2016, Erscheinungstag: 10. Dezember 2016



Themenauswahl

Deutsche Gewinner-Aktien

Aixtron-Deal geplatzt

Ruhe vor dem Sturm

Gesundheit wird komplizierter

Tempomacher

Viel Dampf um beinahe nichts

Hier stimmt was nicht!

Aktie im Brennpunkt

Nahe der Null

Metropole im Abstiegskampf

Der DAX hat ein neues Jahreshoch markiert. Auf welchen Wegen und mit welchen Aktien Anleger jetzt am besten dabei sind.Immer mehr Fallstricke bei Geschäftsbeziehungen zu China.Italiens Nein könnte noch zum Risiko für Europa werden. Wie Anleger darauf reagieren sollten.Nicht für alle Pharma- und Biotechunternehmen der USA ist der neue Präsident ein Segen. BMW -Finanzchef Eichiner äußerst sich im Interview zu den neuen Plänen des Autokonzerns.Warum weder Eon noch RWE durch das Entschädigungsurteil attraktivere Aktien werden.Warum der Monsanto -Deal bei Bayer keine gute Idee ist.Der Ferienkonzern TUI ist trotz Gegenwinds auf großer Fahrt.Die Zinsen auf Tagesgeld, Festgeld und andere Sparkonten sinken unaufhörlich. Wo es jetzt noch gute Angebote gibt.Noch ist Hongkong ein wichtiger Finanz- und Handelsplatz. Doch die Regierung in Peking würgt die Sonderrechte der Stadt immer weiter ab. Wie es weitergeht.___________________________________________________

