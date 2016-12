Hier steht alles drin!: Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 01/2017, Erscheinungstag: 31. Dezember 2016, am Kiosk oder als E-Paper



Themenauswahl

Ihre Chancen für 2017

Kopf der Woche: Carl Icahn

Neuer Geist am Parkett

Auf die Plätze, fertig, los

Im Zeichen des Donald

Macht Scheich reich?

Kanadischer Kursanstieg

Vorsprung durch Transformation

Falle Mietkauf

Trump tritt an, Deutschland, Frankreich und die Niederlande wählen, die Dividenden steigen auf Rekordhoch und vieles mehr - 2017 wird ein turbulentes Jahr. Was Anleger dazu wissen sollten.Sein Leben ist eine Saga von Macht, Gier und Egoismus. Jetzt holt Trump den Milliardär auch noch als Berater.Warum das Geschäft mit Börsengängen im neuen Jahr wieder in Schwung kommen dürfte.Die Fitnessbranche wächst dynamisch. Das bringt auch Anleger auf Trab.2016 war zum Vergessen? Warten Sie, was 2017 alles kommt - unser nicht ernst gemeinter Ausblick.Steigender Ölpreis, zunehmender Tourismus, wachsender Reformdruck - all das spricht dafür, einen Blick auf die Golfstaaten und ihre Chancen zu werfen.Wieso es an der Börse in Toronto so gut läuft.Die Immobilienbranche und damit auch ihre Investoren stehen vor der Herausforderung, die digitale Welt in ihr Geschäft zu integrieren.Erst Mieter, dann Eigentümer. Mietkaufmodelle klingen in der Theorie verlockend, in der Praxis bergen sie eine Menge Risiken.___________________________________________________

