Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

Themenauswahl

10 x Qualität - Deutschlands beste Nebenwerte

Kopf der Woche: Prijono Sugiarto

Aktie im Brennpunkt

Schnellere Fracht

Mit Vollgas durchs Gelände

Mehr Chancen

Mehr Rendite

Anziehende Kurse

Nach Gewinnen schürfen

Geld als Spiegel

€uro am Sonntag hat die Aktien jenseits des DAX auf Herz und Nieren geprüft. Zehn günstige, aber solide Titel stachen heraus.Astra Inter­national ist ­einer der größten ­Konzerne Indonesiens, Prijono Sugiarto leitet ihn. Gelernt hat er das in Deutschland.Milliardenstrafe, Boni gekürzt - die Wende für die Deutsche Bank SAP nutzt Tech-Trends geschickt als Wachstumstreiber - zum Beispiel im Hamburger Hafen.Strafzölle in den USA, Auflagen in China, Brexit: Deutsche Premiumautos fahren durch.Chinas Wirtschaft zeigt Stärke. Die attraktivsten Investments.Wandelanleihen sind noch wenig populär, werfen aber viel ab.Die Aktionäre des Modehändlers Asos haben gut lachen. Die Gründe.Wann Anleger am besten mit ETFs in ­Rohstoffe investieren.Finanzcoach Monika Müller über den richtigen Umgang mit Geld , Tabuthemen - und Unterschiede zwischen Mann und Frau.___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.

Bildquellen: Finanzen Verlag GmbH