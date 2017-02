Hier steht alles drin!: Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 08/2017, Erscheinungstag: 25. Februar 2017, am Kiosk und als E-Paper



Themenauswahl

Globale Gewinner: Diese Aktien sind weltklasse!

Kopf der Woche: Hendrik Leber

Größter Börsengang seit Alibaba

Vermögensverwalter auf den Zahn gefühlt

Nachgehakt bei...

Aktie im Brennpunkt

Gesundes Tempo

Vor der Wiederaufnahme

Fluch der Fluchtwährung

Exklusiv-Test

Der DAX ist auf Höhenflug. Viele internationale Aktien bringen trotzdem mehr ein als deutsche Papiere. Wie Anleger ihr Depot gewinnbringend globalisieren.Der "Fondsmanager des Jahres 2017" im Gespräch mit Euro am Sonntag, bei dem er auch seine Favoriten verrät.Mit Snapchat wagt sich ein Techgigant aufs Parkett. Die Aussichten.Der Test mit echten Depots zeigt, wer wirklich die Besten sind.Bernd Metzner, der Ströer -Finanzchef, spricht im Interview über künftiges Wachstum und Zukäufe.Wie Thyssenkrupp das Abenteuer in Amerika mit Schrecken beendet.Stephan Sturm setzt als Chef des Gesundheitskonzerns Fresenius ehrgeizige Ziele - und peilt die nächsten Zukäufe an.Wie die TecDAX -Rückkehr die ­Aktie von Aixtron beflügeln könnte.Wie Schweizer Notenbanker einen zu starken Franken verhindern.Das ist der beste Onlinebroker Deutschlands. Serie Teil 3: Wo es die besten Angebote für Spar- und Auszahlpläne gibt - und wer den Gesamtsieg erringt.___________________________________________________

