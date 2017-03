Hingham Institution for Savings gibt 32 Cents Dividende bekannt

Die amerikanische Hingham Institution for Savings (ISIN: US4333231029, NASDAQ: HIFS) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 32 US-Cent ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 1,28 US-Dollar an die Investoren aus. Die Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 177,67 US-Dollar bei 0,72 Prozent.

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 19. April 2017 (Record date: 10. April 2017). Hingham Institution for Savings ist 1834 in Hingham, Massachusetts gegründet worden. Das Bankinstitut betreut insgesamt 20.000 Kunden und besitzt 11 Filialen in Massachusetts‘ South Shore, in Boston’s South End und Beacon Hill, sowie Nantucket. Die Gesamtaktiva betragen 1.6 Mrd. US-Dollar.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ notiert ist, mit 12,84 Prozent im Minus. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 6,29 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

