Hochseefischerei: Fangquoten und Erlöse 2016 stabil

HAMBURG/SCHWERIN (dpa-AFX) - Die deutsche Hochseefischerei ist nach Angaben ihres Verbandes mit den Fängen und Erlösen des Jahres 2016 zufrieden. "Die Quoten sind abgefischt", sagte der Vorsitzende des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes, Uwe Richter, der Deutschen Presse-Agentur. Gefangen wurden Kabeljau, Schellfisch und Seelachs vor Norwegen und Rotbarsch vor der Grönländischen Küste und auch Heringe und Makrelen in der Nordsee. Als letztes habe sich ein Schiff mit Schwarzem Heilbutt an Bord auf den Heimweg gemacht. "Am Freitag sind alle acht Schiffe im Hafen, so dass die Fischer das Jahresende zu Hause verbringen können", versicherte er. Am 2. Januar starte die neue Saison mit dem Makrelenfang./ubs/DP/zb