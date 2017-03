Höhere Dividende in Aussicht: adidas-Aktie kräftig im Plus: Rekordgewinn und angehobene Ziele treiben an | Nachricht | finanzen.net

Der neue Vorstandvorsitzende Kasper Rorsted erhöht die Schlagzahl beim Sportartikelkonzern adidas . Zwei Jahre nach der Vorstellung der Mittelfriststrategie seines Vorgängers Herbert Hainer setzte er nun die Umsatz- und Gewinnziele bis 2020 herauf. Die Basis bildet dabei ein starkes Geschäftsjahr 2016, in dem adidas einen Rekordgewinn erzielte, sowie eine erwartete robuste Entwicklung im laufenden Jahr. Für Investoren sind das gute Nachrichten: Die Papiere schnellten am Vormittag auf ein Rekordhoch bei 174,50 Euro. Zuletzt notierten sie als unangefochtener Spitzenreiter im wenig veränderten DAX noch 6,41 Prozent im Plus bei 170,05 Euro.

adidas liege über dem ursprünglichen Plan, erklärte Rorsted. Ein zusätzliches Maßnahmenpaket soll nun die Umsetzung beschleunigen und zu deutlich besseren Ergebnissen führen als vorgesehen. Geplant ist eine weitere Vereinheitlichung und Vereinfachung von Prozessen, eine weitere Reduzierung von Artikeln sowie die Harmonisierung der Marketingaktivitäten. Dabei will sich der Konzern noch stärker auf die beiden Kernmarken adidas und Reebok konzentrieren. Die Digitalisierung soll dabei noch stärker vorangetrieben werden.

Das alles soll das Wachstum beschleunigen. Der Umsatz soll daher zwischen 2015 und 2020 nun um durchschnittlich 10 bis 12 Prozent pro Jahr steigen, wie das Unternehmen mitteilte. Beim Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen geht adidas nun von einem Wachstum von im Schnitt 20 bis 22 Prozent jährlich aus. Bislang hatte der Konzern ein durchschnittliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnplus von 15 Prozent durchschnittlich pro Jahr prognostiziert.

Stärkere Konzentration auf Kernmarken

Überpropotional will der Konzern dabei in das US-Geschäft investieren. adidas sieht sich im größten Sportartikelmarkt der Welt immer noch unterrepräsentiert. Investiert werden soll unter anderem in Personal, Infrastruktur und Marketing. Gemeinsam mit Westeuropa und China werde Nordamerika überproportional zum Wachstum beitragen.

Dazu will sich adidas noch stärker auf seine Kernmarken adidas und Reebok konzentrieren. Das Portfolio wird weiter ausgemistet. Neben dem laufenden Verkaufsprozess für die Golfmarken Taylormade, Adams und Ashworth will sich adidas nun auch vom Bereich CCM Hockey trennen. CCM Hockey verzeichnete 2016 einen Umsatz von 271 Millionen Euro, für das laufende Jahr wird ein sinkender Umsatz erwartet.

Auch die Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Die E-Commerce-Umsätze sollen bis 2020 auf 4 Milliarden Euro steigen, was eine Verdopplung der ursprünglichen Ziele entspricht. 2016 lagen sie bei 1 Milliarde Euro. Weitere Details will adidas auf seinem Investorentag am kommenden Dienstag nennen.

Nach Rekordjahr robustes Wachstum für 2017 angekündigt

Im laufenden Jahr erwartet adidas erneut zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis, wenn sich auch die Wachstumsraten im Vergleich zu 2016 etwas abschwächen werden. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen soll um 18 bis 20 Prozent auf 1,2 bis 1,225 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern mitteilte. Dabei rechnet adidas mit einer Bruttomarge von bis zu 49,1 Prozent und einer operativen Marge von 8,3 bis 8,5 Prozent. Der Umsatz sollte währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigen.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen von guten Geschäften im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft sowie einem anhaltenden Wachstum der Lifestylemarken Originals und Neo profitiert. Die mehrfach angehobene Prognose wurde erreicht. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei 18 Prozent. Der Nettogewinn aus fortgeführtem Geschäft erhöhte sich um 41 Prozent auf 1,019 Milliarden Euro. Damit knackte adidas erstmals die 1-Milliarde-Euro-Marke beim Gewinn. Die Aktionäre sollen eine um 25 Prozent höhere Dividende von 2,00 Euro je Aktie erhalten.

Dabei verzeichnete adidas im Schlussquartal einen Nettoverlust, trotz eines um 12 Prozent auf knapp 4,7 Milliarden Euro gestiegenen Umsatzes. Unter anderem wegen Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der US-Marke Reebok lag der Fehlbetrag aus dem fortgeführten Geschäft bei 9 Millionen Euro, nach einem Minus von 34 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt betrug das Minus 10 Millionen Euro. Das vierte Quartal trägt jedoch traditionell am wenigsten zum Ergebnis bei.

Das Unternehmen hatte bereit im dritten Quartal angekündigt, im vierten Quartal 20 Millionen Einmalaufwendungen verbuchen zu wollen. Reebok, die weiterhin hinter den Wachstumsraten der Kernmarke adidas zurück bleibt, soll unter anderem künftig eigenständiger agieren und mehr Freiheiten und Verantwortung in den USA erhalten. Die Zentrale in Boston soll verschlankt, das Ladennetz in den USA verkleinert werden.

DJG/nas/mgo/kla Dow Jones Newswires HERZOGENAURACH (Dow Jones)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com