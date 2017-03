Höhere Dividende in Aussicht: adidas-Aktie vorbörslich kräftig im Plus: Rekordgewinn und erhöhte Ziele treiben an | Nachricht | finanzen.net

Der Sportartikelhersteller adidas erwartet im laufenden Jahr erneut zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen soll um 18 bis 20 Prozent auf 1,2 bis 1,225 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern mitteilte. Dabei rechnet adidas mit einer Bruttomarge von bis zu 49,1 Prozent und einer operativen Marge von 8,3 bis 8,5 Prozent. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent steigen.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen von guten Geschäften im Zusammenhang mit der Fußballeuropameisterschaft sowie einem anhaltenden Wachstum der Lifestylemarken Originals und Neo profitiert. Die mehrfach angehobene Prognose wurde erreicht. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei 18 Prozent. Der Nettogewinn aus fortgeführtem Geschäft erhöhte sich um 41 Prozent auf 1,019 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um 25 Prozent höhere Dividende von 2,00 Euro je Aktie erhalten.

Dabei verzeichnete Adidas im Schlussquartal einen Nettoverlust, trotz eines um 12 Prozent auf knapp 4,7 Milliarden Euro gestiegenen Umsatzes. Unter anderem wegen Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der US-Marke Reebok lag der Fehlbetrag aus dem fortgeführten Geschäft bei 9 Millionen Euro, nach einem Minus von 34 Millionen Euro im Vorjahr. Insgesamt betrug das Minus 10 Millionen Euro.

Das Unternehmen hatte bereits im dritten Quartal angekündigt, im vierten Quartal 20 Millionen Einmalaufwendungen verbuchen zu wollen. Reebok, die weiterhin hinter den Wachstumsraten der Kernmarke adidas zurück bleibt, soll unter anderem künftig eigenständiger agieren und mehr Freiheiten und Verantwortung in den USA erhalten. Die Zentrale in Boston soll verschlankt, das Ladennetz in den USA verkleinert werden.

adidas erhöht Mittelfristziele bis 2020

Der Sportartikelkonzern erhöht außerdem seine mittelfristigen Ziele. Der Umsatz soll zwischen 2015 und 2020 nun um durchschnittlich 10 bis 12 Prozent pro Jahr steigen, wie das Unternehmen mitteilte. Beim Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen geht adidas nun von einem Wachstum von im Schnitt 20 bis 22 Prozent jährlich aus. Bislang hatte der Konzern ein durchschnittliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnplus von 15 Prozent durchschnittlich pro Jahr prognostiziert.

Der neue adidas-Chef Kasper Rorsted begründete dies mit den guten Ergebnissen im vergangenen Jahr sowie dem positiven Ausblick für 2017. Die Unternehmensstrategie werde beschleunigt umgesetzt, zudem wurden neue Maßnahmen installiert. so will der Konzern weiter überproportional in das US-Geschäft investieren.

Neben dem laufenden Verkaufsprozess für die Golfmarken TaylorMade, Adams und Ashworth will sich Adidas nun auch vom Bereich CCM Hockey trennen und so sein Marken-Portfolio stärker auf adidas und Reebok konzentrieren.

Auch die Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Die E-Commerce-Umsätze sollen bis 2020 auf 4 Milliarden Euro steigen, was eine Verdopplung der ursprünglichen Ziele entspricht. 2016 lagen sie bei 1 Milliarde Euro.

Weitere Details will adidas auf seinem Investorentag am kommenden Dienstag nennen.

Die Papiere des Sportartikelherstellers legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um fast fünf Prozent zu.

Von Natali Schwab

HERZOGENAURACH (Dow Jones)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com