Hyundai mit deutlichem Gewinnrückgang

SEOUL (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konkurrent Hyundai hat 2016 deutlich weniger verdient. Der Überschuss ging auf 5,7 Billionen Won (4,6 Milliarden Euro) zurück, nach 6,51 Billionen Won 2015, wie Hyundai Motor am Mittwoch berichtete. Das Ergebnis sei von Produktionsausfällen in der zweiten Jahreshälfte beeinträchtigt worden. Auch hätten sich Währungsschwankungen und wirtschaftliche Probleme in aufstrebenden Märkten bemerkbar gemacht. Das Geschäftsumfeld bleibe angesichts eines stagnierenden Weltmarkts und stärkeren Wettbewerbs weiter unsicher./dg/DP/stb