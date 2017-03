IC Potash gibt Abschluss einer Privatplatzierung und Diversifikation in den Biodüngermarkt für Cannabis als Arzneimittel bekannt

IC Potash Corp. (TSX:ICP; OTCQX: ICPTF) ("IC Potash" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") bekannt zu geben. Ein Aggregat von 6.573.333 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") wurde zu 0,105 US-Dollar pro Einheit für einen Bruttogesamterlös von 690.200 US-Dollar ausgegeben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie"); und (ii) einer Hälfte eines Stammaktien-Bezugsrechts (jeweils ein "Bezugsrecht"). Jedes volle Bezugsrecht berechtigt den Inhaber, eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 US-Dollar bis zum 1. März 2018 zu erwerben, sofern, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der volumengewichtete Durchschnittspreis der Stammaktien am Toronto Stock Exchange (die "TSX"-Börse) gleich oder größer als 0,21 US-Dollar für 18 aufeinanderfolgende Handelstage ist, kann die Gesellschaft das Ablaufdatum der Bezugsrechte vorverlegen, wobei in diesem Fall die Bezugsrechte an dem Datum ablaufen (das "vorverlegte Ablaufdatum"), das 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung des Unternehmens liegt, in der das vorverlegte Ablaufdatum angekündigt wird. Das Unternehmen zahlte eine Vermittlungsprovision von 504 US-Dollar und keine Vermittlungsbezugsrechte.

Die Verwendung von Erträgen umfasst Forschung und Entwicklung von Polyhalit als Biodünger im Anbaugebiet von Cannabis als Arzneimittel. Der anfängliche Schwerpunkt wird darauf liegen, die Wirksamkeit von Polyhalit als Biodünger nachzuweisen, der nicht nur chloridfrei ist, sondern auch vier Makro- und Sekundärnährstoffe für den Anbau von Cannabis als Arzneimittel bietet.

Mehdi Azodi, Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: "Die medizinische Verwendung von Cannabis wächst schnell in Kanada und international. Kanada, die Niederlande, Australien, Deutschland, Israel, Uruguay und Kolumbien haben sämtlich ein Gesetz verabschiedet, um den Anbau von Cannabis als Arzneimittel zuzulassen. Der Anbau der verschiedenen Stämme von Cannabis-Pflanzen in diesen verschiedenen Ländern erfordert eine erhebliche Düngung durch Makro- und Mikronährstoffe. Alle Nährstoffe in Polyhalit: Kalium, Magnesium, Calcium und Sulfat, sind wichtige Nährstoffe für den Cannabisanbau. Ferner werden die Cannabis-Blätter selbst von chloridfreien Düngemitteln profitieren, und Polyhalit ist ein solcher chloridfreier Dünger. Wir freuen uns, für zukünftige Joint-Venture-Partner in diesen produktiven Raum zu expandieren. Die Tatsache, dass Polyhalit ein Biodünger ist, macht dieses natürliche Produkt attraktiv für zahlreiche internationale Erzeuger. Kalium nimmt an dem Photosyntheseprozess teil, verbessert die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen, erhöht die Festigkeit und die Kraft der Pflanze und erhöht Gewicht, Dichte und Volumen der Knospen. Kalium, Sulfat, Kalzium und Magnesium bieten alle Vorteile während der vegetativen und blühenden Stadien beim Anbau von Cannabis."

Insider des Unternehmens zeichneten 637.856 Einheiten der Privatplatzierung, die 9,7 Prozent der Gesamtplatzierung ausmachen. Die Insider-Privatplatzierungen sind von den Bewertungs- und Minderheitsaktionär-Zulassungsanforderungen des Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101") aufgrund der in Abschnitt 5.5 (a) und 5.7 (1) (a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen befreit, da der Marktwert der Gegenleistung für die Wertpapiere der Gesellschaft, die den Insidern ausgestellt wurden, nicht 25 Prozent der Marktkapitalisierung überstiegen hat.

Über die IC Potash Corp.

IC Potash hat bereits eine Methode für die Herstellung von Kaliumsulfat (Sulfate of Potash, SOP) aus seinem zu 100 Prozent in Unternehmensbesitz befindlichen Ochoa-Polyhalitvorkommen im Südosten von New Mexico vorgestellt und untersucht derzeit Möglichkeiten, Hersteller kostengünstiger Düngemittel zu werden. Die derzeitige Überprüfung der bestehenden Machbarkeitsstudie von IC Potash wird auf eine Bestimmung einer gangbaren positiven wirtschaftlichen Lösung für die Produktion von direkt anwendbarem Polyhalit ausgeweitet. Das Ochoa-Projekt hat Zugang zu ausgezeichneten örtlichen Arbeitskräften, preiswertem Strom und Erdgas, Wasser, Bahnlinien und den Hafen von Galveston, Texas. IC Potash's Grundbesitz umfasst fast 90.000 Acres (rund 36.420 Hektar) staatlicher Erschließungsgenehmigungen für Kalium unter der Oberfläche und Kalium-Abbau-Lizenzgebiete des US-Bundesstaats New Mexico. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.icpotash.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung genannte Informationen enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die maßgeblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von IC Potash maßgeblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, in denen zukunftsgerichtete Terminologie, wie zum Beispiel "möglicherweise", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "glauben", "weiterhin", "potenziell", beziehungsweise das jeweilige Negativ, andere Variationen davon oder vergleichbare Terminologie verwendet wird. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Trends auf den Märkten für Kaliumsulfat und Polyhalit, den Abschluss einer Aktualisierungsprüfung der Machbarkeitsstudie durch das Unternehmen, die Absicht des Unternehmens, die Machbarkeit der Produktion von Polyhalitprodukten zu untersuchen, sowie andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von IC Potash liegen. Dies umfasst unter anderem Änderungen der Markttrends, den Abschluss, die Ergebnisse und die Terminierung von seitens IC Potash durchgeführten Studien, Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und Bergbauaktivitäten, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen, die Ungewissheit hinsichtlich des Erhalts zusätzlicher Finanzierungen sowie Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Reserven in Produkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung derartiger Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung für realistisch erachtet wurden, als ungenau herausstellen können und dass man sich daher nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte.

Die Ausgangssprache, in der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170302006452/de/