IG Metall nach SPD-Führungswechsel unaufgeregt

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands größte Einzelgewerkschaft blickt gelassen auf den Führungswechsel an der SPD-Spitze. Er sei zwar von der Entscheidung überrascht worden, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Mittwoch in Berlin. Für seine Gewerkschaft seien aber nicht einzelne Personen wichtig, es zähle vielmehr das programmatische Verhalten einer Partei insgesamt. Er warne stets vor einer Personalisierung der Politik, sagte Hofmann.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Dienstag überraschend seinen Rücktritt vom Parteiamt und seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt. Nachfolger in beiden Positionen soll Martin Schulz werden. Gleichzeitig will Gabriel als Minister ins Auswärtige Amt wechseln und dort Frank-Walter Steinmeier beerben, der aller Voraussicht nach Bundespräsident wird. Als neue Wirtschaftsministerin hat die SPD die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries vorgeschlagen. Sie ist derzeit parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium.

Hofmann sagte, die IG Metall werde mit Schulz genauso in den Disput gehen wie mit Gabriel. Man sollte nicht in eine "Überbewertung des Sachverhalts" verfallen, meinte der Gewerkschaftsboss.

