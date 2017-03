IG Metall ruft zu Warnstreiks bei Salzgitter Stahl auf

SALZGITTER (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt in der nordwestdeutschen Stahlindustrie ruft die IG Metall bei der Salzgitter AG (Salzgitter) am Freitag zu einem Warnstreik auf. Nach einem Demonstrationszug soll es eine Kundgebung vor der Hauptverwaltung des Unternehmens geben. "Wir hoffen, dass wir ein deutliches Zeichen in Richtung der Arbeitgeber setzen", sagte Gewerkschaftssekretär Carsten Bremer am Donnerstag.

Die IG Metall fordert ab dem 1. März 4,5 Prozent Geld für die nächsten zwölf Monate, sichere Altersteilzeit und faire Werkverträge. Die Arbeitgeber hatten in den laufenden Verhandlungen für die rund

72 000 Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie zuletzt ein Lohnplus von 1,3 Prozent für 15 Monate geboten. Die nächste Tarifrunde findet am 16. März in Düsseldorf statt./bch/DP/tos