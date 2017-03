Dax mit moderatem Plus - Kaum Bewegung nach neuen Jahreshochs

Angesichts neuer Jahreshochs in Serie läuft der heimische Leitindex heute innerhalb einer engen Handelsspanne seitwärts, wenn auch mit leicht positiver Tendenz. Auch wenn die momentan zu beobachtenden Kursniveaus immer ambitioniertere Ausmaße annehmen, wurden selbst überschaubare Rücksetzer zuletzt regelmäßig wieder zum Einstieg genutzt, was wiederum für die Stärke der nicht enden wollenden Aufwärtsbewegung spricht.

In Trippelschritten geht es weiter gen Norden, empor an der sogenannten ‚Wall of Worries‘, denn die Korrekturgefahr lauert nach wie vor. Als Stützen fungieren der, wie in der ersten Wochenhälfte, schwächer tendierende Euro, eine freundlich startende Wallstreet sowie die zuletzt mehrheitlich zuversichtlich stimmenden Konjunkturdaten. Selbiges gilt für die technische Analyse: nach dem geglückten Ausbruch aus der im März dominierenden Trading Range hellt sich das Bild aus charttechnischer Perspektive zusehends auf. Das nächste Etappenziel wäre in diesem Kontext das Allzeithoch bei 12.400 Zählern.

Doch Vorsicht: mit jedem weiteren Kursplus klettert auch das Rückschlagpotential. In diesem Fall dient die Oberseite besagter Schiebezone bei knapp 12.100 Punkten als erste Auflagezone. Darunter findet sich bei aktuell 11.948 Zählern wiederum die steigende gewichtete 50-Tage-Durchschnittslinie, die als nachgelagerte signifikante Support-Region dient. Zur Stunde notiert der Dax bei 12.249 Punkten 0,4 Prozent fester: neues Jahreshoch. Der Euro gibt dagegen 0,3 Prozent auf aktuell 1,0735 US-Dollar nach. Gold verbilligt sich am späten Nachmittag gleich um 0,3 Prozent auf 1.249 US-Dollar je Feinunze.

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com