IRW-News: Altair Resources Inc.: Altair plant Schwerkraftuntersuchung vor Bebohrung des Zink-Blei-Silber-Projektes im Kosovo

Altair plant Schwerkraftuntersuchung vor Bebohrung des Zink-Blei-Silber-Projektes im Kosovo

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 24. JANUAR 2017. ALTAIR RESOURCES INC. (TSX-V: AVX; Deutschland FRA: 90A; ISIN: CA02137W1014; WKN: WKN A2ALMP) (Altair oder das Unternehmen). Chairman of the Board und CEO John Huguet freut sich, die Vorbereitung und die Planung einer Schwerkraftuntersuchung vor den Bohrungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2017, das voraussichtlich im März bei seinem Projekt Invictus im Bezirk Mitrovica (Kosovo) beginnen wird, bekannt zu geben.

Wie bereits in einer früheren Pressemitteilung erörtert, befinden sich zahlreiche hochgradige Zink- und Bleivorkommen innerhalb einer 500 mal 300 Meter großen Zielzone. In diesem Gebiet weisen mehrere Oberflächengräben Zonen mit einer hochgradigen Zink-Blei-Mineralisierung mit 17 bis 35 Prozent Zink und Blei auf Mächtigkeiten von zwei bis vier Metern innerhalb mächtigerer mineralisierter Zonen auf. Diese Zonen liegen innerhalb einer ausgeprägten geochemischen Zink- und Bleianomalie, die im Rahmen früherer Arbeiten definiert wurde. Zwei Zonen mit einer Reaktion auf eine induzierte Polarisierung und eine Zone mit einer Eigenpotenzialreaktion, die von früheren Arbeiten stammen, befinden sich ebenfalls innerhalb des Zielgebiets, das im Allgemeinen mit den geochemischen Anomalien übereinstimmt.

Schwerkraftuntersuchungen werden durchgeführt, um nicht nur im oben beschriebenen Zielgebiet, sondern auch auf breiterer Basis nach der Möglichkeit eines großen Ziels innerhalb dieses Gürtels mit Kalksteinen und Schiefern zu suchen, der zahlreiche reichhaltige Oberflächenvorkommen und einige historische Untertageanlagen beherbergt. Die Oberflächenzielzone im Konzessionsgebiet erstreckt sich über eine Länge von fünf Kilometern und eine Breite von 200 bis 300 Metern.

Mit einer Schwerkraftuntersuchung unter Anwendung eines Gravimeters können Abweichungen der Gravitationsanziehung gemessen und somit Gebiete mit größerer Masse in einem Zielgebiet definiert werden. Dichte, metallreiche Erzkörper treten aufgrund der hohen Dichte der Erzminerale Sphalerit, Smithsonit und Bleiglanz als Kontrast zu den umliegenden Lithologien von Carbonat und Schiefern als positive Schwerkraftanomalien in Erscheinung.

Die Schwerkrafttechnik ermöglicht es uns, große Massen an Zinkerz zu ermitteln, wie etwa Smithsonit oder Sphalerit, auch wenn diese von Natur aus nicht leitend sind und nicht auf eine induzierte Polarisierung oder elektromagnetische Untersuchungen ansprechen.

Eine der bemerkenswertesten Erfolge der Schwerkraftuntersuchung in der Mineralexploration ist die Entdeckung Polaris in Carbonatgestein auf Little Cornwallis Island in der Kanadischen Arktis in den 1960er Jahren, die von William C. Wonders beschrieben wurde (2003, S. 233, Canadas Changing North): Cominco hat eine Schwerkraftuntersuchung auf dem Oberflächenvorkommen durchgeführt und dabei eine der größten Schwerkraftanomalien entdeckt, die in der Geschichte der kanadischen Mineralexploration jemals verzeichnet wurden. Es wurde eine mehrere Milligal große Anomalie beschrieben, die sich nach den Bohrungen als Massivkörper mit hochgradigem Bleiglanz-Sphalerit-Erz herausstellte.

Das Explorationsprojekt Invictus von Altair befindet sich im Konzessionsgebiet Crepuliga im Bezirk Mitrovica (Kosovo), 17 Kilometer westlich der Stadt Mitrovica. Altair besitzt in dieser historischen zink-, blei- und silberproduzierenden Region, in der seit dem Mittelalter Metalle abgebaut werden, eine 9,82 Quadratkilometer große Explorationskonzession.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich im Konzessionsgebiet von Altair keine Reserven oder Ressourcen befinden und dass auch keine Gewissheit abgegeben werden kann, dass solche Ressourcen oder Reserven ermittelt werden bzw. dass sie wirtschaftlich abbaubar sind, wenn sie ermittelt werden sollten.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Stewart A. Jackson, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

