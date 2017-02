IRW-News: Birimian Ltd.: Birimian Limited: Bohrungen erweitern hochgradige Mineralisierung in der West-Zone des Lithiumprojekts Bougouni

IRW-PRESS: Birimian Ltd.: Birimian Limited: Bohrungen erweitern hochgradige Mineralisierung in der West-Zone des Lithiumprojekts Bougouni

Bohrungen erweitern hochgradige Mineralisierung in der West-Zone des Lithiumprojekts Bougouni

- -Signifikante hochgradige Lithiummineralisierung bei RC-Bohrungen durchteuft - Erweiterung der Goulamina West Zone

- 80m mit 1,48%Li2O auf 43m

- 44m mit 1,75 % Li2O auf 82m und

23m mit 1,97 % Li2O auf 129m

- 45m mit 1,72 % Li2O auf 57m

- 22m mit 1,89% Li2O auf 14m

- 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm ist nun abgeschlossen. Bohranlagen bleiben für Anschlussbohrungen und Erweiterung der aktuellen Ergebnisse vor Ort in Betrieb.

- Analysenergebnisse stehen für die meisten Bohrlöcher noch aus

- Vorläufige Machbarkeitsstudie begonnen

- Aktualisierte Ressourcenschätzung im März 2017 erwartet

Birimian Limited (ASX:BGS; Birimian oder das Unternehmen https://www.youtube.com/watch?v=6-kDV5PSv48&t=16s) freut sich, die ersten Ergebnisse der Phase 2 des Bohrprogramms auf der Lagerstätte Goulamina bekannt geben zu können (Abbildung 1). Goulamina gehört zum Lithiumprojekt Bougouni, das sich vollständig im Unternehmensbesitz befindet und im Süden Malis liegt.

Mit einer Ressource von 15,5 Mio. Tonnen mit 1,48 % Li2O für 229.000 Tonnen enthaltenes Li2O, gehört Goulamina zu den höchstgradigen Lithiumlagerstätten signifikanter Größe weltweit. Das derzeitige Bohrprogramm hatte das Ziel, die bestehende Ressource zu erweitern, um eine Aktualisierung der Ressourcenklassifikationen für detaillierte Machbarkeitsbeurteilungen zu ermöglichen.

Zurzeit sind zwei Diamantbohranlagen und eine Reverse-Circulation-(RC)-Bohranlage vor Ort im Einsatz und haben die ursprünglich geplanten 10.000 Meter erbohrt. Aufgrund früherer vielversprechender Anzeichen wurde das Bohrprogramm um zusätzliche Bohrtätigkeiten in ausgewählten Schwerpunktgebieten erweitert.

Bislang liegen die Ergebnisse für neun (9) RC-Bohrlöcher vor, die auf eine Erweiterung der Mineralisierung in Streichrichtung der Goulamina West-Zone (Abbildung 1) abzielten. In flachen Step-out-RC-Bohrabschnitten wurden breite Zonen mit hochgradiger Lithium-Mineralisierung durchteuft, was die Fortführung des lithiumreichen Gesteins in diesem Bereich in Oberflächennähe und in der Tiefe bestätigt und die potentielle Ressource in diesem Gebiet erheblich erweitert.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38906/BGS_ASX_Bougouni Drilling Results_14 February 2017_DEUprcom.001.jpeg

Abbildung 1. Goulamina-Lagerstätte. Planansicht des Lithium-Pegmatits mit Bohrlochstandorten und gemeldeten Bohrabschnitten(rot).

Bohrungen gehen weiter

Der Fokus der RC-Bohrungen lag anfangs vorrangig auf der Erkundung der Erweiterungen der West-Zone in Streichrichtung und anderer Explorationsziele im Süden der Lagerstätte. Die letzte Phase der RC-Bohrungen, die sich nun dem Ende neigt, umfasst Infill-Abschnitte in 25-m-Abständen in der Hauptzone und der West-Zone. Die Diamantbohrungen dauern noch an und sollen auf der West-Zone die äußerst vielversprechenden Erweiterungen der Mineralisierung in die Tiefe testen. Man geht davon aus, dass die Bohrarbeiten in rund zwei Wochen abgeschlossen sind. Die Analysenergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie in den nächsten Wochen vorliegen.

Die Untersuchungsergebnisse für die ersten neun (9) RC-Bohrlöcher, die niedergebracht wurden, um die Erweiterungen der West-Zone zu erkunden, haben große und hochgradige Abschnitte mit Lithium-Mineralisierung ergeben, was das hervorragende Potenzial für eine deutliche Erweiterung der bestehenden Ressource in diesem Gebiet bestätigt. Die Ergebnisse umfassen unter anderem.

- 44m mit 1,75 % Li2O auf 82m, und

23m mit 1,97 % Li2O auf 129m (GMRC061)

- 80m mit 1,48 % Li2O auf 43m (GMRC060, in Mineralisierung endend)

- 45m mit 1,72 % Li2O auf 57m (GMRC059)

- 22m mit 1,89% Li2O auf 14m (GMRC062)

- 15m mit 1,86% Li2O auf 53m und

11m mit 1,77% Li2O auf 71m (GMRC063)

- 18m mit 1,72% Li2O auf 37m (GMRC064)

- 21m mit 1,66% Li2O auf 69m (GMRC065)

- 26m mit 1,64% Li2O auf 37m (GMRC066)

Beachtenswert ist, dass der Erzgehalt der untersuchten Gesteinsproben deutlich höher ist als der aktuelle globale Ressourcenwert und oberflächennahe Abschnitte entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen sind. Das zeigt, dass es wahrscheinlich ist, durch weitere Bohrungen in diesem Gebiet eine hochgradige Mineralisierung definieren zu können. Diamantbohrungen sind zur Zeit im Gange, um die umliegenden Erweiterungen in die Tiefe zu erproben.

Weitere Planung

Am 30. Januar 2017 hat Birimian bekanntgegeben, dass die Scoping-Studie für das Lithiumprojekt Bougouni das hervorragende Potenzial des Projekts bestätigt hat, weshalb nun eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) durchgeführt werden soll. Die Ergebnisse der Scoping-Studie lassen darauf schließen, dass die Goulamina-Lagerstätte kostengünstig im Tagebauverfahren abgebaut und eine Aufbereitungsanlage geplant werden kann. Dabei profitiert man von niedrigen Strip Ratios, hochgradiger Oberflächenmineralisierung und niedrigen Betriebskosten in Mali.

Gleichzeitig zur laufenden Bohrkampagne arbeitet Birimian an weiteren Studien, um die vorläufige Machbarkeitsstudie abschließen zu können. Das Unternehmen ist davon überzeugt, das Projekt wirtschaftlich vorantreiben zu können, durch:

- Optimierung des Tagebau-Konzepts

- Verbessertes Flowsheet-Design durch verschiedene PFS-Testarbeiten

- Weitere detaillierte Analyse verschiedener Transport- und Logistikmöglichkeiten

- Erweiterung und Entdeckung weiterer Mineralisierungen

Ein Erschließungsbohrprogramm ist mithilfe der technischen Berater des Unternehmens geplant. Das Programm hat die folgenden Ziele:

- Weitere Erweiterung der Ressourcenbasis

- Erhebliche Steigerung der Ressourcenkategorien

- Bestätigung geotechnischer Parameter für die Planung einer Tagebaumine

- Bestätigung von Standorten für Aufbereitungsanlage, verbundene Infrastruktur, Müll- und Abraumhalde

Birimian möchte die wirtschaftliche Nutzbarkeit von Bougouni beschleunigen. Daher rechnet das Unternehmen damit, dass die metallurgischen Testarbeiten und eine aktualisierte Ressourcenschätzung am Ende dieses Quartals verfügbar sein werden und die vorläufige Machbarkeitsstudie zum Quartalsende im Juni 2017 veröffentlicht wird.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Mr Kevin Joyce

Managing Director

08 9286 3045

info@birimiangold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Table 1. Reported drill holes at the Bougouni Project, Mali, and significant intercepts.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38906/BGS_ASX_Bougouni Drilling Results_14 February 2017_DEUprcom.002.png

Table 2. Phase 2 Reverse Circulation and Diamond drill holes at the Bougouni Project, Mali.

Hole_IDNorth East Dip Azm Hole DeComment

pth

GMRC056125470613410-60 265 57 Assay Pending

0

GMRC057125475613380-60 265 104 Assay Pending

0

GMRC058125480613355-60 265 100 Reported

0

GMRC059125480613405-60 265 123 Reported

0

GMRC060125485613345-60 265 123 Reported

0

GMRC061125485613395-60 265 153 Reported

0

GMRC062125450613540-60 265 71 Reported

0

GMRC063125450613600-60 265 93 Reported

0

GMRC064125445613580-60 265 80 Reported

0

GMRC065125445613620-60 265 122 Reported

0

GMRC066125440613600-60 265 98 Reported

0

GMRC067125440613640-60 265 120 Assay Pending

0

GMRC068125420613540-60 265 80 Assay Pending

0

GMRC069125420613580-60 265 125 Assay Pending

0

GMRC070125415613570-60 265 80 Assay Pending

0

GMRC071125415613610-60 265 120 Assay Pending

0

GMRC072125410613610-60 265 102 Assay Pending

0

GMRC073125410613650-60 265 132 Assay Pending

0

GMRC074125500613580-60 265 88 Assay Pending

0

GMRC075125500613630-60 265 130 Assay Pending

0

GMRC076125505613580-60 265 63 Assay Pending

0

GMRC077125505613630-60 265 121 Assay Pending

0

GMRC085125485613295-60 265 100 Assay Pending

0

GMRC086125490613325-60 265 129 Assay Pending

0

GMRC087125490613375-60 265 150 Assay Pending

0

GMRC088125480613320-60 265 75 Assay Pending

0

GMRC089125435613880-60 265 150 Assay Pending

0

GMRC090125435613830-60 265 77 Assay Pending

0

GMRC091125430613850-60 265 78 Assay Pending

0

GMRC092125430613900-60 265 144 Assay Pending

0

GMRC093125440613800-60 265 63 Assay Pending

0

GMRC094125445613770-60 265 70 Assay Pending

0

GMRC095125455613735-60 265 85 Assay Pending

0

GMRC096125452613720-60 265 60 Assay Pending

5

GMRC097125452613745-60 265 80 Assay Pending

5

GMRC098125452613770-60 265 100 Assay Pending

5

GMRC099125457613700-60 265 60 Assay Pending

5

GMRC100125457613725-60 265 85 Assay Pending

5

GMRC101125457613750-60 265 115 Assay Pending

5

GMRC102125460613755-60 265 135 Assay Pending

0

GMRC103125467613655-60 265 65 Assay Pending

5

Hole_IDNorth East Dip Azm Hole DeComment

pth

GMRC104125467613680-60 265 91 Assay Pending

5

GMRC105125467613705-60 265 120 Assay Pending

5

GMRC106125472613635-60 265 60 Assay Pending

5

GMRC107125472613660-60 265 90 Assay Pending

5

GMRC108125472613685-60 265 120 Assay Pending

5

GMRC109125475613655-60 265 90 Assay Pending

0

GMRC110125477613615-60 265 60 Assay Pending

5

GMRC111125477613640-60 265 81 Assay Pending

5

GMRC112125477613665-60 265 110 Assay Pending

5

GMRC113125495613585-60 265 60 Assay Pending

0

GMRC114125472613415-60 265 66 Assay Pending

5

GMRC115125472613440-60 265 In Progress

5

GMDD009125470613649-60 265 250 Assay Pending

0

GMDD010125465613664-60 265 237.1 Assay Pending

0

GMRC015125460613685-60 265 230 Assay Pending

D 0

GMRC017125455613710-60 265 240 Assay Pending

D 0

GMRC035125460613620-60 265 174 Assay Pending

D 0

GMRC043125475613525-60 265 165 Assay Pending

D 0

GMRC044125475613575-60 265 240 Assay Pending

D 0

GMRC045125470613587-60 265 200 Assay Pending

D 0

GMRC046125465613606-60 265 185 Assay Pending

D 0

GMRC047125455613650-60 265 170.3 Assay Pending

D 0

GMRC048125495613660-60 265 120 Assay Pending

D 0

GMRC049125495613710-60 265 225 Assay Pending

D 0

GMRC050125490613715-60 265 220 Assay Pending

D 0

GMRC051125485613695-60 265 170 Assay Pending

D 0

GMRC052125485613745-60 265 230 Assay Pending

D 0

GMRC053125480613765-60 265 240.2 Assay Pending

D 0

GMRC054125475613730-60 265 198 Assay Pending

D 0

GMRC055125475613780-60 265 255 Assay Pending

D 0

GMRC078125470613800-60 265 236 Assay Pending

D 0

GMRC079125465613760-60 265 180 Assay Pending

D 0

GMRC080125465613810-60 265 In Progress

D 0

GMRC081125460613835-60 265 In Progress

D 0

GMRC082125455613810-60 265 In Progress

D 0

GMRC083125480613455-60 265 In Progress

D 0

GMRC084125485613445-60 265 In Progress

D 0

Stellungnahme der Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen stammen aus Datenmaterial, das von bzw. unter der Aufsicht von Kevin Anthony Joyce zusammengestellt wurde. Herr Joyce ist Geschäftsführer von Birimian Limited und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Herr Joyce hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten relevant sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen im Sinne der einschlägigen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Ausgabe 2012) befähigen. Herr Joyce stimmt zu, dass die auf den einschlägigen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von oder unter der Leitung von Herrn Matt Bampton, einem Mitglied von The Australasian Institute of Mining and Metallurgy und des Australian Institute of Geoscientists, erstellt wurden. Herr Bampton ist ein Vollzeit-Angestellter von Cube Consulting Pty. Ltd. und verfügt über eine ausreichende Erfahrung, die für diese Arten von Mineralisierungen und Lagerstätten sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als Competent Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results definiert werden zu können. Herr Bampton erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Bereits gemeldete Ergebnisse

Diese Mitteilung enthält Informationen zu früheren Explorationsergebnissen aus dem Projekt Bougouni. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen auswirken könnten, und dass sich die wesentlichen Annahmen und technischen Parameter nicht entscheidend geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Erkenntnisse des Sachverständigen präsentiert werden, keine wesentlichen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung aufweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen zu Plänen hinsichtlich der Mineralliegenschaften des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Pläne, die das Unternehmen zur Erschließung seiner Liegenschaften hat, wie erwartet umgesetzt werden. Es kann auch nicht gewährleistet werden, dass das Unternehmen das Vorhandensein von Minerallagerstätten bestätigen wird, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich rentabel herausstellen wird oder dass auf den Liegenschaften des Unternehmens jemals ein Bergbaubetrieb errichtet werden wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier: http://www.asx.com.au/asxpdf/20170214/pdf/43fzn98t3jzwjt.pdf

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38906

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38906&tr=1

