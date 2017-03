IRW-News: Blackbird Energy Inc.: BLACKBIRD ENERGY INC. erweitert durch den Erwerb neuer Grundflächen im Elmworth/Pipestone-Korridor seinen Grundbesitz in de...

IRW-PRESS: Blackbird Energy Inc.: BLACKBIRD ENERGY INC. erweitert durch den Erwerb neuer Grundflächen im Elmworth/Pipestone-Korridor seinen Grundbesitz in der Montney Formation auf 116 Förderrechtsanteile brutto (100,9 netto) und gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2017 bekannt

16. März 2017 - Calgary, Alberta (TSX-V: BBI) Blackbird Energy Inc. (Blackbird oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Knowledge Energy Inc. eine verbindliche Vereinbarung im Hinblick auf den Erwerb von zwei Förderrechtsanteilen brutto (zwei netto) unterzeichnet hat und dafür insgesamt 1.923.077 Blackbird-Stammaktien auf Knowledge Energy Inc. überträgt (die Übernahmetransaktion). Diese Gebiete grenzen unmittelbar an Blackbirds bestehende Liegenschaften und führen nach Abschluss der Transaktion zu einer Erweiterung von Blackbirds Förderrechten im Elmworth/Pipestone-Korridor in der Montney Formation auf 116 Förderanteile brutto (100,9 netto).

Der Abschluss der Übernahmetransaktion unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange sowie bestimmten anderen Bedingungen, wie sie bei solchen Transaktionen üblich sind. Die Übernahme wird voraussichtlich am bzw. um den 23. März 2017 abgeschlossen.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre 2017

Blackbird freut sich bekannt zu geben, dass sämtliche in der offiziellen Einladung zur Versammlung und im Informationsrundschreiben der Unternehmensführung vom 13. Januar 2017 verlautbarten Anträge im Rahmen der am 8. März 2017 abgehaltenen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre (AGM) angenommen wurden wie folgt: die Bestellung von Garth Braun, Kevin Andrus, Sean Campbell, William Macdonald, Ron Schmitz und Burton Ahrens als Direktoren des Unternehmens bis zur nächsten AGM; die Wiederbestellung von Davidson & Company LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens; die jährliche Bestätigung des vom Unternehmen eingeführten Aktienoptionsplans; die Ratifizierung der Voranzeigepflicht des Unternehmens; und eine Abänderung der Statuten des Unternehmens zur Klarstellung der Anwendbarkeit der darin festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Stimmrechtsvollmacht.

Über Blackbird

Blackbird Energy Inc. ist ein hochinnovatives, auf die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen spezialisiertes Unternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt in der kondensatreichen Montney-Formation bei Elmworth in der Nähe der Stadt Grande Prairie (Alberta).

Hinweise und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese Aussagen können eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen zählt unter anderem auch der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss der Übernahmetransaktion. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die unter anderem auch den erfolgreichen Abschluss der Übernahmetransaktion betreffen.

Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Eine Reihe von Risikofaktoren und Unsicherheiten könnten bewirken, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Dazu zählen unter anderem: (1) eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage in Nordamerika und auf internationaler Ebene, (2) die typischen Unsicherheiten und der spekulative Charakter der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen, einschließlich der Bohrungsrisiken, (3) der Preis von und die Nachfrage nach Öl und Gas und deren Auswirkung auf die wirtschaftlichen Kennzahlen der Öl- und Gasförderung, (4) allfällige Ereignisse oder Gründe, die zur Verzögerung oder zum Abbruch der Exploration oder Erschließung in den Konzessionsbeteiligungen des Unternehmens führen, wie z.B. Umwelthaftungen, Witterungsverhältnisse, Maschinenausfälle, Sicherheitsfragen und arbeitsrechtliche Probleme, (5) das Risiko, dass das Unternehmen seinen Geschäftsplan nicht umsetzen kann, (6) die mangelnde Verfügbarkeit von Schlüsselarbeitskräften, (7) die Nichtfinanzierbarkeit von betrieblichen und wachstumsorientierten Maßnahmen und (8) andere Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Sollten eine oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich die Annahmen des Unternehmens als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste mit Risiken und Ungewissheiten bzw. anderen Faktoren nicht vollständig ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die nicht erwähnt wurden, könnten ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben. Die Auswirkungen eines beliebigen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da solche Faktoren von anderen Faktoren abhängig sind und die Vorgehensweise des Unternehmens von der Bewertung der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen abhängt. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

TSX VENTURE EXCHANGE INC. HAT DEN INHALT DIESER PRESSEMELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

