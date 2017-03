IRW-News: Bonterra Resources Inc.: Bonterra erwirbt strategisches Konzessionsgebiet Trove und erweitert damit seine Gebiete im südwestlichen Trend

IRW-PRESS: Bonterra Resources Inc.: Bonterra erwirbt strategisches Konzessionsgebiet Trove und erweitert damit seine Gebiete im südwestlichen Trend

30. März 2017 - Vancouver, BC - Bonterra Resources Inc. (TSX.V:BTR, US:BONXF, FWB:9BR1) (Bonterra oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Durango Resources Inc. (TSX.V:DGO) (Durango) unterzeichnet hat. Vereinbarungsgemäß erhält Bonterra damit die Möglichkeit, sämtliche Bergbaurechte an Durangos Konzessionsgebiet Trove Windfall Lake (das Konzessionsgebiet Trove) im Goldbergbaulager Urban-Barry im Norden der kanadischen Provinz Québec zu erwerben.

Das Konzessionsgebiet Trove ist eine direkte Erweiterung des südwestlichen Mineralisierungstrends, den Bonterra im Bereich seiner Goldlagerstätte Gladiator und seines Goldkonzessionsgebiets Coliseum derzeit exploriert. Das Technikerteam des Unternehmens hat umfangreiche Erfahrungen mit den geologischen Strukturen, wie sie im Konzessionsgebiet Trove zu finden sind.

Nav Dhaliwal, President und Chief Executive Officer von Bonterra, erklärte: Wir freuen uns, dass wir mit Durango diese Übernahmevereinbarung für das Konzessionsgebiet Trove abschließen und in Anbetracht der strategischen Lage von Trove damit einen beträchtlichen Mehrwert für Bonterras Grundstücksportfolio im Goldlager Urban-Barry generieren konnten. Das Bergbaulager Urban-Barry ist eine der faszinierendsten und aktivsten Bergbauregionen Kanadas und es sieht so aus, als würde das Jahr 2017 die aktuellen Erwartungen mehr als erfüllen und den Erfolg des Vorjahres noch übertreffen.

Vereinbarungsgemäß kann Bonterra sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Trove erwerben, wenn das Unternehmen die nachfolgenden Beträge in Form von Barzahlungen und Aktienemissionen entrichtet und Explorationsaktivitäten im Konzessionsgebiet durchführt wie folgt:

- Barzahlung in Höhe von 150.000 $ und Übergabe von 1.500.000 Stammaktien innerhalb von zwei Werktagen nach der Freigabe der Transaktion durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (das Abschlussdatum).

- Spätestens am ersten Jahrestag des Abschlusses sind zusätzlich 150.000 $ in bar zu entrichten und weitere 1.500.000 Stammaktien zu übergeben.

- Spätestens bis zum zweiten Jahrestag des Abschlusses sind ein Barbetrag in Höhe von 200.000 $ zu entrichten und mindestens 1.000.000 $ in die Exploration zu investieren.

Danach hat Bonterra die Option ausgeübt und die Rechte am Konzessionsgebiet Trove werden von Durango auf Bonterra übertragen.

Durango erhält eine NSR-Gebührenbeteiligung von 2 % am Konzessionsgebiet Trove. Bonterra kann diese Gebührenbeteiligung für 1.000.000 $ jederzeit zu 50 % zurückkaufen.

Für das Herstellen des Kontakts zwischen Durango und dem Unternehmen erhält CJC Technology Inc. (Carlos Cervantes) vom Unternehmen eine Provision (Finder's Fee) in Form von 267.284 Stammaktien.

Der Erwerb des Konzessionsgebiets Trove und die Bezahlung der erwähnten Provision muss von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Bonterra Resources in Kürze:

- Die finanzielle Lage ist gut, es wurden in letzter Zeit mehr als 20 Millionen $ an Finanzmittel aufgebracht.

- Goldlagerstätte Gladiator:

o Das Unternehmen besitzt sämtliche Bergbaurechte auf einer Grundfläche von 8.126 Hektar im Urban-Barry Camp in Québec.

o Ein Ressourcenerweiterungs- und -erschließungsprogramm ist derzeit im Gange, mindestens vier Bohrgeräte sind im Einsatz, ein Bohrvolumen von bis zu 40.000 Meter ist geplant.

o Die Lagerstätte Gladiator wurde anhand der bisherigen Bohrungen bis in eine Tiefe von 800 Meter ab Oberflächenniveau und auf einer Streichlänge von 1.200 Meter (1,2 km) abgegrenzt.

o Gladiator ist in allen Richtungen offen; die Bohrungen konzentrieren sich derzeit auf die Deep East Zone, den westlichen Teil des Rivage Gap, den Infill-Bereich von Rivage Gap und eine mögliche Exploration des Konzessionsgebiets Coliseum.

o Bisher wurden mindestens fünf eigenständige, annähernd parallel verlaufende Zonen oder Mineralisierungshorizonte ermittelt.

- Goldkonzessionsgebiet Larder Lake:

o Das Unternehmen besitzt sämtliche Bergbaurechte auf einer Grundfläche von 2.165 Hektar im Cadillac-Larder Break Camp in Ontario (siehe Pressemeldung vom 17. März 2016 mit Informationen zu den historischen Goldressourcen).

o Derzeit findet ein Ressourcenerschließungs- und -explorationsprogramm statt, Bohrungen und geologische Modellierungen werden in Kürze eingeleitet.

