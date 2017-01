IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von AB Embedded Systems

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von AB Embedded Systems

Vancouver (British Columbia), 17. Januar 2017 - Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL; CSE: CRL; FWB: 7C5; OTC: CDTAF) (Carl oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegration, Business Intelligence und industriellen Internet-der-Dinge- (iIdD)-Anwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, der LOI) hinsichtlich des Erwerbs von 100 Prozent von AB Embedded Systems Ltd. (AB Embedded), einem renommierten Hersteller von industriellen Sensor- und Datenloggern mit Sitz in Calgary, unterzeichnet hat.

Der LOI sieht vor, dass Carl 100 Prozent aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von AB Embedded (die Aktien) erwerben wird.

Der LOI sieht zudem vor, dass Carl als Vergütung für den Kauf der Aktien insgesamt 50.000 Dollar in zwei separaten monatlichen Tranchen zu je 25.000 Dollar bezahlen und insgesamt 1.195.066 Stammaktien emittieren muss - zusätzliche 542.509 Aktien-Warrants, wenn AB Embedded in den zwölf Monaten bis 31. Dezember 2017 Umsätze in Höhe von mindestens 434.000 Kanadischen Dollar erwirtschaftet, bzw. zusätzliche 542.509 Aktien-Warrants, wenn AB Embedded in diesem Zeitraum Umsätze in Höhe von mindestens 651.000 Kanadischen Dollar erwirtschaftet. Der LOI sieht außerdem vor, dass Attila Bene, President und CEO von AB Embedded, unter anderem für 100.000 Aktienoptionen des Unternehmens weiterhin als President von AB Embedded fungieren wird.

Die im Rahmen des LOI vorgesehenen Transaktionen werden unter anderem einer erfolgreichen Verhandlung der Parteien und der Unterzeichnung eines formellen Abkommens unterliegen.

AB Embedded ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Calgary (Kanada), das intelligente Kontrollsysteme und Geräte für das Wasser- und Abfallmanagement sowie für die industrielle Überwachung in der Öl- und Gasbranche unter allen Witterungsbedingungen plant, entwickelt und herstellt. Diese leistungsstarken, äußerst effizienten Kontrollsysteme werden konzipiert, um spezifische Aufgaben durchzuführen, und finden in jenen Bereichen Anwendung, in denen eine 100-prozentige Zuverlässigkeit und ein kontrollierter niedriger Stromverbrauch von grundlegender Bedeutung sind.

AB hat integrierte Systeme für Dutzende von führenden Öl- und Gasunternehmen in ganz Nordamerika entwickelt. Ihre Systeme versorgen alleine in Alberta und Saskatchewan über 250 Erdgaskompressor-Standorte. AB Embedded verzeichnete kürzlich ein starkes, internationales Umsatzwachstum, insbesondere auf dem aufstrebenden Flüssigerdgasmarkt in Indien.

Der geplante Erwerb bietet Carl eine vielversprechende Möglichkeit, mit seinen BDaaS-Anwendungen in die Öl- und Gasbranche zu expandieren. Die Integration der Systeme und Geräte von AB Embedded in die BDaaS-Infrastruktur von Carl weist das Potenzial auf, holistische Datensysteme für alle aufstrebenden iIdD-Märkte zu liefern. Mit cloudbasierten Dienstleistungen, die Zugriff auf vollständige Hardware- und Software-Lösungen für iIdD- und Machine-to-Machine- (M2M)-Systeme haben, erfolgt die Integration von Echtzeit-Überwachung, -Analyse und -Berichten reibungslos.

Herr Bene sagte: Angesichts meiner Erfahrung als Techniker für Kontrollsysteme und als IT-Experte verstehe ich Big Data und damit wie viele Daten gesammelt sowie welche Art von operativer Intelligenz genutzt werden muss. Die BDaaS-Anwendungen von Carl werden in puncto Überwachung von Betrieben sehr nützlich für die Öl- und Gasbranche sein, wodurch diese effizienter wird, die Umwelt schont und Geld einspart.

Greg Johnston, CEO von Carl Data Solutions Inc., sagte: AB Embedded wird unsere Präsenz in der Öl- und Gasbranche erheblich steigern. Gemäß seiner Strategie, etablierte und renommierte Unternehmen zu übernehmen, wird das Unternehmen nach dem Abschluss der Übernahme die Technologie und den Kundenstamm von AB Embedded nutzen, um seine Anwendungen auf diesen Markt zu erweitern. Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen wie AB Embedded einzugehen und unsere Zusammenarbeit noch in diesem Jahr zu beginnen.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist darauf spezialisiert, datenzentrierten Unternehmen zukunftsorientierte Lösungen für die Sammlung, Speicherung und Analyse von Daten anzubieten. Angesichts seiner jüngsten Erwerbe - FlowWorks Inc., ein Unternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, alle Arten von Umweltdaten über eine leistungsstarke Plattform für die Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie Berichte-Tools zu analysieren und zu verstehen, sowie Social Media Inc., ein Unternehmen, das auf die unstrukturierte Analyse von Daten aus sozialen Medien spezialisiert ist - entwickelt Carl Anwendungen, die mit neuen cloudbasierten Massenspeicher-Dienstleistungs- und Analyse-Tools (Big-Data-as-a-Service - BDaaS) kompatibel sind.

Die Entwicklungsplattform von Carl bietet die nahezu unbegrenzte Speicherung aller Arten von Daten. Diese Technologie ermöglicht es Carl, moderne Anwendungen für die Überwachung, Berichte und die Analyse zu entwickeln. Die Methoden von Carl zur Datenerfassung und -speicherung ermöglichen es dem Unternehmen, smarte Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen erfassen können und tiefe Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken gewähren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carlsolutions.com.

Über AB Embedded Pvt. Ltd.

AB Embedded Pvt. Ltd. mit Sitz in Calgary (Kanada) setzt seit 2006 Projekte in der Hardware- und Software-Entwicklungsbranche um. Sein Hauptaugenmerk ist auf integrierte Systeme gerichtet. Da seine integrierten Systeme für die Durchführung spezifischer Aufgaben konzipiert werden, können seine Entwicklungstechniker sicherstellen, dass die Kosten, die Stromversorgung, die Größe, die Leistung und die Zuverlässigkeit für den Kunden optimiert werden.

Ihre intelligenten Kontrollsysteme und Geräte werden eigens für das Wasser- und Abfallmanagement sowie für die industrielle Kontrolle und Überwachung unter allen Witterungsbedingungen hergestellt. Die leistungsstarken und äußerst effizienten Kontrollsysteme von AB Embedded sind aufgrund ihrer konstanten Zuverlässigkeit und ihres geringen Stromverbrauchs die erste Wahl für die Öl- und Gasbranche. AB Embedded setzt auf kontinuierliche Innovation. Es revolutioniert die Art, wie Techniker integrierte Systeme für Automations-, Mess- und integrierte Anwendungen entwickeln, prototypisieren und anwenden.

Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Termini wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Termini oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der Übernahme von AB Embedded infolge des LOI, einschließlich der Aktien von AB Embedded, die vom Unternehmen erworben werden, sowie der Aktien, Warrants und Barbeträge, die vom Unternehmen emittiert bzw. bezahlt werden; zukünftige Umsätze von AB Embedded; die weiteren Dienste von Herrn Bene; Aktienoptionen, die Herrn Bene gewährt werden; den erwarteten Zeitpunkt des Beginns der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und AB Embedded; die Aussagen, wonach die geplante Übernahme eine aufregende Möglichkeit für Carl darstellt, seine BDaaS-Anwendungen auf die Öl- und Gasbranche zu erweitern; dass die Integration der intelligenten Kontrollsysteme und Geräte von AB Embedded in die BDaaS-Infrastruktur von Carl das Potenzial aufweist, holistische Datensysteme für alle aufstrebenden iIdD-Märkte bereitzustellen; dass die Integration von Echtzeit-Überwachung, -Analyse und -Berichten reibungslos durchgeführt werden kann; die Aussage von Herrn Bene, wonach die BDaaS-Anwendung von Carl in puncto Überwachung von Betrieben sehr nützlich für die Öl- und Gasbranche sein wird, wodurch diese effizienter wird, die Umwelt schont und Geld spart; die Aussagen von Greg Johnston, wonach AB Embedded die Präsenz des Unternehmens in der Öl- und Gasbranche erheblich steigern wird; sowie dass das Unternehmen nach dem Abschluss der Übernahme die Technologie und den Kundenstamm von AB Embedded nutzen wird, um seine Versorgungsanwendungen auf diesen Markt zu erweitern.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Risiken in Zusammenhang mit einem verzögerten oder nicht erfolgten Abschluss der im LOI vorgesehenen Transaktionen, einschließlich des Risikos, dass die Parteien kein formelles Abkommen ausverhandeln; der Unfähigkeit, das Geschäft von AB Embedded erfolgreich zu integrieren; der Fähigkeit des Unternehmens, einen Markt für seine Dienstleistungen aufzubauen; der Konkurrenz in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, sich eine zusätzliche Finanzierung zu sichern; des Konkurrenzkampfes unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen der Pläne hinsichtlich der Durchführung von Dienstleistungen oder Investitionsausgaben; der Möglichkeit, dass sich gesetzliche Bestimmungen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz des Unternehmens; des Risikos, dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum nicht entsprechend schützt; Unterbrechungen oder Ausfälle von IT-Systemen; sowie behördlicher Risiken in Zusammenhang mit dem Geschäft, den Finanzierungen und den strategischen Übernahmen des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Erstellung dieser Pressemitteilung getätigt. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

