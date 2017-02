IRW-News: Eurasian Minerals Inc. : Eurasian Minerals möchte bis zu 7 Millionen $ durch eine Privatplatzierung aufbringen

IRW-PRESS: Eurasian Minerals Inc. : Eurasian Minerals möchte bis zu 7 Millionen $ durch eine Privatplatzierung aufbringen

Eurasian Minerals möchte bis zu 7 Millionen $ durch eine Privatplatzierung aufbringen

Vancouver, British Columbia, 22. Februar 2017 (TSX Venture: EMX; NYSE MKT: EMX) - Eurasian Minerals Inc. (das Unternehmen oder EMX) freut sich, seine Absicht zur Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt zu geben. Im Zuge dieser Platzierung soll durch den Verkauf von 5.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 1,40 $ pro Einheit ein Bruttoerlös von bis zu 7.000.000 $ erzielt werden (alle Dollar-Beträge in CAD). Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einer Hälfte eines nicht übertragbaren Aktienkaufwarrants bestehen. Jeder ganze Warrant (ein Warrant) berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 2,00 $. Die Aktien und sämtliche bei Ausübung der Warrants begebenen Aktien werden in Kanada einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung sowie außerhalb von Kanada den gemäß den jeweiligen Wertpapiergesetzen geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. EMX wird den Erlös aus der Privatplatzierung für die Förderung seines Lizenzgebührbeteiligungs- und Projektgenerierungsgeschäfts sowie als allgemeines Betriebskapital und für andere betriebliche Zwecke verwenden.

Für einen Teil der Privatplatzierung könnte eine Vermittlungsprovision bezahlt werden. Diese Provision besteht aus Einheiten, die 6 Prozent der an diejenigen Investoren verkauften Einheiten entsprechen, die von den jeweiligen Vermittlern vorgestellt wurden.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung wie geplant oder überhaupt abgeschlossen werden kann. Diese Finanzierung ist von der Genehmigung druch die TSX Venture Exchange und der NYSE MKT abhängig.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder Rechtssystem dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen und verkauften Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten bzw. an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie im U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde.

Über EMX. Eurasian Minerals nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX über Gebühren beteiligt ist. EMX ergänzt sein generatives Geschäft mit strategischen Investments und dem Erwerb von Gebührenbeteiligungen an Drittunternehmen. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.eurasianminerals.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Ausdrücke wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen von Eurasian wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Ungewissheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für die am 30. September 2016 endenden neun Monate (MD&A) und im jüngsten Jahresbericht (Formular 20-F) für das am 31. Dezember 2015 endende Jahr (AIF) angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, Formular 20-F und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

