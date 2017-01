IRW-News: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global meldet Unternehmens-Update

IRW-PRESS: FIRST GLOBAL DATA LIMITED: First Global meldet Unternehmens-Update

First Global meldet Unternehmens-Update

TORONTO, 8. Dezember 2016. First Global Data Limited (First Global oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmens-Update bereitzustellen.

Das Unternehmen hat kürzlich folgende Meilensteine erreicht:

- Markteinführung von Dienstleistungen in Indien, dem zweitgrößten Smartphone-Markt der Welt (370 Millionen Nutzer des mobilen Internets), mit der Vijaya Bank, die über 14 Millionen aktive Kunden verfügt

- Bereinigung der Bilanz durch Umschuldung und Schuldenerlass

- Drittes profitables Quartal in Folge

- Abschluss einer Privatplatzierung im Wert von 3 Mio. $, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, neue Talente anzuwerben, um seine technologischen Entwicklungen und Umsätze zu beschleunigen und internationale Märkte zu betreten

- Aufnahme von Douglas Smith, des ehemaligen Assistant Secretary der U.S. Homeland Security, in das Board of Directors

Mit der Aufnahme von Douglas Smith haben wir unserem Board of Directors ein globaleres Profil gegeben. Außerdem stellen wir ein erstklassiges Advisory Board zusammen, um die Unternehmensleitung zu stärken und einen peripheren Überblick über eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Technikbranche zu erhalten.

Das Unternehmen führt zurzeit Verhandlungen und befindet sich in der Vertragsphase mit zwei weiteren indischen Banken, einem Telekommunikationsunternehmen in Äthiopien und anderen Unternehmen und im Erfolgsfall wird dies einen Zugang zu etwa 74 Millionen Nutzern ermöglichen.

Wir sind mit der Entwicklung unserer Geschäftsdynamik sehr zufrieden. Wir haben einen Wendepunkt erreicht, an dem unsere preisgekrönte Technologie mit großen Unternehmen mit Millionen von Nutzern zusammenläuft. Diesbezüglich besteht unsere Absicht darin, unsere Nutzerbasis exponentiell zu erweitern. Der Wert eines FINTECH-Nutzers ist höher als jener von Nutzern im sozialen Universum, da er auf einem wiederkehrenden und transaktionsbezogenen Einkommensmodell basiert, sagte Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global.

Über First Global

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Geldüberweisungen, Einkäufen und Peer-to-Peer-Zahlungen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die bewirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden, werden von Zeit zu Zeit in den Unternehmensberichten, die regelmäßig bei der Wertpapierbehörde von Ontario und anderen Regulierungsbehörden einzureichen sind, im Detail beschrieben. Das Unternehmen hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

