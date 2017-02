IRW-News: Great Panther Silver Ltd.: Great Panther Silver gibt die Finanzergebnisse des Fiskaljahres 2016 am 27. Februar bekannt - Konferenzschaltung und We...

IRW-PRESS: Great Panther Silver Ltd.: Great Panther Silver gibt die Finanzergebnisse des Fiskaljahres 2016 am 27. Februar bekannt - Konferenzschaltung und Webcast am 28. Februar 2017

Great Panther Silver gibt die Finanzergebnisse des Fiskaljahres 2016 am 27. Februar bekannt - Konferenzschaltung und Webcast am 28. Februar 2017

Vancouver, British Columbia, 08. Februar 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) (Great Panther, das Unternehmen) hat die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2016 auf Montag, den 27. Februar 2017, nach Börsenschluss festgesetzt.

Eine Konferenzschaltung und Webcast zur Diskussion der Ergebnisse werden am Dienstag, dem 28. Februar 2017, um 11.00 Uhr EST (8.00 Uhr PST) abgehalten. Geleitet wird die Telefonkonferenz von Herrn Robert Archer, Präsident und CEO, und Herrn Jim Zadra, CFO und Unternehmenssekretär.

Aktionäre, Analysten, Investoren und Medienvertreter sind eingeladen, an dem Live-Webcast und dem Konferenzgespräch durch Anmeldung oder Einwahl 5 Minuten vor Beginn teilzunehmen.

- Live Webcast und Registrierung: www.greatpanther.com

- USA und Kanada (gebührenfrei): (866) 832 4290

- International (gebührenpflichtig): (919) 825 3215

- Konferenz-Nr.: 66679597

Great Panthers archivierten Webcast können Sie in der Investor-Sektion (http://www.greatpanther.com/English/Investors/Events/default.aspx) auf der Webseite des Unternehmens ca. eine Stunde nach dem Konferenzgespräch aufgerufen.

Über Great Panther

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Anteile am Coricancha Minenkomplex in den Zentralanden von Peru unterzeichnet.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Great Panther Silver Ltd.

Spiros Cacos

Direktor Investor Relations

+1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766

scacos@greatpanther.com

www.greatpanther.com

Deutsche Anleger:

Metals& Mining Consult Ltd.

Tel.: 03641 / 597471

