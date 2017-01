IRW-News: Mineral Hill Industries Ltd.: Mineral Hill handelt Bedingungen des Erwerbs der absoluten Mehrheit an seinem Öl- und Erdgasprojekt aus

IRW-PRESS: Mineral Hill Industries Ltd.: Mineral Hill handelt Bedingungen des Erwerbs der absoluten Mehrheit an seinem Öl- und Erdgasprojekt aus

Mineral Hill handelt Bedingungen des Erwerbs der absoluten Mehrheit an seinem Öl- und Erdgasprojekt aus

Richmond (British Columbia, Kanada), 16. Januar 2017

Mineral Hill Industries Ltd. (Mineral Hill oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass es die Bedingungen seines zukünftigen Vorkaufsrechtes (Right of First Refusal, das RoFR) hinsichtlich des Erwerbs von zusätzlichen acht Prozent der ausstehenden Aktien von CPS Energy Resources PLC (CPS) verhandelt hat, welche die Mehrheit und damit die Kontrolle über die Erschließung des Projektes OPL-236 sicher stellt (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 18. August und 5. Dezember 2016). Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass es das Vorkaufsrecht von zwei weiteren Aktionären von CPS erhalten hat, die acht Prozent der ausstehenden Aktien von CPS besitzen. Da Mineral Hill von der TSX Venture Exchange schon eine bedingte Genehmigung (Conditional Acceptance) für seinen geplanten Erwerb von 45 Prozent der emittierten Aktien von CPS erhalten hat, wird eine Ausübung des unwiderruflichen Vorkaufsrechtes den Aktienanteil des Unternehmens an CPS auf 53 Prozent erhöhen.

Der zusätzliche Erwerb gemäß den Bedingungen des RoFR wird exakt dieselben Bedingungen aufweisen, die bereits zuvor im Rahmen des Aktienkaufabkommens (Share Purchase Agreement) bei seiner substanziellen Akquisition von 45 Prozent der ausstehenden Aktien von CPS gemeldet und umgesetzt wurden, und werden einer endgültigen Genehmigung der eingereichten substanziellen Akquisition durch die Börse unterliegen.

In der Pressemitteilung vom 5. Dezember 2016 wurde auch bekannt gegeben, dass sich Mineral Hill durch die Emission einer signifikanten Nullkuponanleihe in US-Dollar mit einer Laufzeit von acht Jahren die zweite Finanzierungsphase für die Erschließung des Projektes OPL-236 gesichert hat, wobei davon ausgegangen wird, dass das Unternehmen später sein unwiderrufliches RoFR auf den Erwerb der zusätzlichen acht Prozent von CPS ausüben wird.

Das Unternehmen hält sich an die Safe-Harbor-Bestimmungen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Dieter Peter

President & CEO Tel: +1 (604) 278-1135

Mineral Hill Industries Ltd.

-Mayfield Business Centre-

#1140-13700 Mayfield Place,

Richmond, BC, V6V 2E4

Canada

Tel.: +1 604-278-1135

Fax: +1 604-278-1139

Email: info@mineralhill.com

www.mineralhill.com

Trading Symbols:

TSX Venture Exchange: MHI

Frankfurt Xetra: N8Z1/WKN: AODLHP

OTC Market (US): MHIFF

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38610

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38610&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60283T2074

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.