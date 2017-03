IRW-News: Rainy Mountain Royalty Corp. : Rainy Mountain leitet auf seinem Konzessionsgebiet Brunswick das Explorationsprogramm 2017 ein

IRW-PRESS: Rainy Mountain Royalty Corp. : Rainy Mountain leitet auf seinem Konzessionsgebiet Brunswick das Explorationsprogramm 2017 ein

Rainy Mountain leitet auf seinem Konzessionsgebiet Brunswick das Explorationsprogramm 2017 ein

West Vancouver, British Columbia - 3. März 2017 - Rainy Mountain Royalty Corp. (das Unternehmen oder RMO) gibt bekannt, dass RMO nach Abschluss seines Bezugsrechtsangebots (siehe Pressemeldung vom 2. März 2017) nun ein Explorationsprogramm auf seinem Goldexplorationskonzessionsgebiet (das Konzessionsgebiet Brunswick oder das Konzessionsgebiet) in der Region Timmins in der kanadischen Provinz Ontario, auf das das Unternehmen eine Option hat, eingeleitet hat.

Das Explorationprogramm 2017 beginnt mit der Erweiterung des 30 Kilometer umfassenden Goldrasters im Konzessionsgebiet Brunswick um weitere 40 Kilometer (Luftlinie), das einen 8 Kilometer langen Abschnitt des Streichens des Goldvorkommens nach Osten und eine 2,4 Kilometer lange Erweiterung nach Westen umfasst. Zweck der Erweiterung ist die Erfassung von zwei porphyrischen Vorkommen, die im Zuge der geologischen Prospektierungen im November/Dezember 2016 entdeckt wurden. Einer der Porphyre befindet sich 600 Meter östlich des Goldvorkommens (siehe Pressemeldung vom 2. Dezember 2016) und der zweite an der Südwest-Ecke des Rasters in gleicher Ausrichtung wie die Scherzonen, die nach Westen in Richtung einer großen geochemischen Arsen-Gesteinsanomalie streichen. Die westliche Erweiterung des Rasters wird sich über diese Arsen-Antimon-Anomalie sowie das Gebiet im unmittelbaren Umfeld des Porphyrs entlang von 2 bis 3 nach Westen verlaufenden parallelen Scherzonen erstrecken. Sofern die Bedingungen es zulassen, soll eine tief eindringende IP-Messung durchgeführt werden. Diese soll einen 4,5 Kilometer Abschnitt des 9,6 Kilometer (6 Meilen) langen Konzessionsgebiets, gefolgt von der Scherzone Ridout und 4 subparallelen Scher- oder Spreizzonen mit Serizit-Carbonat-Alteration, die den Muttergesteinen der Goldlagerstätten im Bergbaucamp Porcupine ähneln, erfassen. Das Milieu ist der Entdeckung Borden, die weiter westlich in gescherte Basalte in der Nähe von Sediment- und Trümmergestein der Formation Timiskaming eingelagert ist, insgesamt sehr ähnlich.

Nach Abschluss der Rastererweiterung beabsichtigt Rainy Mountain die Aufnahme eines Bohrprogramms, das eine Anzahl an Bohrlöchern, die auf Grundlage des bisherigen IP-Rasters ausgewählt werden, bzw. zusätzliche Bohrziele umfassen wird, die aus den aktuellen Erweiterungsarbeiten abgeleitet werden.

Das Konzessionsgebiet Brunswick ist über eine Landstraße mit Anschluss an Highway 560 ganzjährig erreichbar. Highway 560 ist im Westen an Highway 144 angebunden und bietet eine Verbindung nach Timmins im Norden (über Highway 101).

Diese Pressemitteilung wurde von Robert Middleton, P.Eng., der qualifizierten Person (Qualified Person) des Unternehmens gemäß NI 43-101 für das Konzessionsgebiet Brunswick, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Clive Shallow, Shareholder Communications, unter der Tel.nr. 604-922-2030 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.rmroyalty.com.

RAINY MOUNTAIN ROYALTY CORP.

Douglas L. Mason

_________________________________

Douglas L. Mason, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die laut den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf solche Angelegenheiten beziehen, einschließlich der MRCC-Option, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Solche Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und könnten sich danach ändern. Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, weder infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen - es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert. Sie dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39124

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39124&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75101U3010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.