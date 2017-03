IRW-News: Senator Minerals Inc. : Senator Minerals gibt Explorationspläne bekannt

IRW-PRESS: Senator Minerals Inc. : Senator Minerals gibt Explorationspläne bekannt

Senator Minerals gibt Explorationspläne bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - (Marketwired - 8. März 2017) - Senator Minerals Inc. (TSX VENTURE: SNR) (OTC: SNRAF) (FRANKFURT: T1KA)

("Senator" oder das "Unternehmen") freut sich, die Pläne für die erste Phase des im westlichen Athabasca Bassins, Saskatchewan angesiedelten PNE Uran-Projekts bekannt zu geben. Phase 1 des Projekts wird aus einem hochauflösenden Boden-Schwerkraft-Programm bestehen, entworfen um Niedrig-Schwerkraft-Anomalien zu definieren. Diese spielen bei der Lokalisierung und Entdeckung von Bodenschätzen in der westlichen Athabasca Region eine Schlüsselrolle. Vereinfacht gesagt misst man die Gesteinsdichte und nutzt die Ergebnisse zur Vorhersage und Modellierung von Anomalien unter der Oberfläche.

Das Untersuchungsraster soll bis zu 20 Linienkilometer, die Untersuchungstiefe bis zu 550 Meter umfassen. Um die Bohrziele für Phase 2 zu definieren, werden die Ergebnisse in die laufende Explorationsdatenbank aufgenommen, die auch DC-Widerstand und Luftmagnetik enthält. Die Untersuchung wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 beginnen.

Die PNE Projekt umschließt etwa 531 Hektar entlang der östlichsten Grenze von Fission 3.0s Patterson Lake North (PLN) Projekt. Das PNE Projekt wurde zuletzt im Jahr 2013 per Alpha-Track-Methode nach Radon untersucht, sowie im Juni 2014 mit einer 5,7 Linienkilometer umfassenden DC-Widerstandsuntersuchung, letztere durchgeführt von Patterson Geophysics. Die PNE Projekt befindet sich etwa 163 Kilometer nördlich der Stadt La Loche und etwa 48 Kilometer südlich der stillgelegten Cluff Mine. Das Projekt ist per Bodenfahrzeug von La Ronge über die Saskatchewan Autobahnen 2, 155, 165 und 955 zugänglich.

Der Sachkundige Peter Born, P.Geo., hat die Offenlegung von technischen Informationen innerhalb dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Tim Fernback, Präsident & CEO

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Aussagen und Prognosen innerhalb dieser Pressemitteilung unterliegen Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der hier veröffentlichten spezifischen Faktoren. Die Inhalte dieses Dokuments wurden notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Informationen. Sämtliche Prognosen und Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen des Managements angesichts dessen Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und voraussichtlicher zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer, unter den gegebenen Umständen vom Management als signifikant erachteter Faktoren. Diese Aussagen jedoch unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, so dass gegebenenfalls tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen in den Prognosen und Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Prognosen abweichen lassen, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der vom Unternehmen zuletzt eingereichten MD & A erfasst. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die Prognosen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Leser sollten daher in jegliche Aussagen oder Prognosen kein unangemessenes Vertrauen setzen.

