IRW-News: Sierra Metals Inc: Sierra Metals gibt Ablage eines vorläufigen Prospekts hinsichtlich Cautivo Mining Inc.s Spin-Off und Bezugsrechtsangebot bekannt

Toronto, Ontario - 13. Januar 2017 - Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (Sierra Metals oder das Unternehmen - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=297013) gibt bekannt, dass die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft Cautivo Mining Inc. (Cautivo), einen vorläufigen Prospekt (der vorläufige Prospekt) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder kanadischen Provinz und in jedem kanadischen Territorium außer Quebec eingereicht hat. Dies dient zur Berechtigung der Ausgabe aller ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien von Cautivo (Cautivo-Aktien) durch Sierra Metals an die Inhaber von Sierras Stammaktien (Sierra-Aktien) als eine Kapitalrückzahlung (die Ausschüttung) und um ein Bezugsrechtsangebot auszuführen, laut dessen die Empfänger der Cautivo-Aktien gemäß der Ausschüttung zum Erwerb zusätzlicher Cautivo-Aktien (das Bezugsrechtsangebot) berechtigt sein werden. Der Ausübungspreis für das Bezugsrechtsangebot wird im Rahmen der Marktsituation vor Ablage von Cautivos endgültigen Prospekt (der endgültige Prospekt) festgelegt. Dundee Capital Partners wurde als leitender Dealer engagiert, um die Ausübung der Bezugsrechte in Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot zu werben. Die Folge der Ausschüttung und des Bezugsrechtsangebots wird der Spin-off von Cautivo in eine eigenständige Aktiengesellschaft sein (der Spin-off) und die Kapitalisierung von Cautivo sein, um die Fortführung seines Geschäftsplans zu ermöglichen.

Nach Abschluss des Spin-offs wird Cautivos primärer Vermögensgegenstand ihre indirekte Beteiligung am Projekt Las Lomas (das Projekt Las Lomas) sein. Mark Brennan, President und CEO von Sierra Metals äußerte sich dazu: Als Teil des laufenden Programms zur Maximierung des Unternehmenswertes für die Aktionäre Sierras und nach Abschluss einer umfassenden Prüfung der Assets des Unternehmens in Peru, hat sich Sierra Metals entschieden, das bestehende unternehmenseigene Projekt Las Lomas in eine neue Aktiengesellschaft, Cautivo Mining, abzuspalten. Das Projekt umfasst ungefähr 32.000 Hektar Greenfield-Explorationsliegenschaften im Norden Perus. Das Projekt Las Lomas zählt nicht zu den zukünftigen Kernprojekten des Unternehmens. Ferner sind das Management und der Board of Directors der Ansicht, dass der Wert des Projekts Las Lomas sich nicht vollständig im aktuellen Aktienkurs von Sierra Metals widerspiegelt und dass der Spin-off die Unterhaltspflicht der Konzessionen reduzieren und eine beschleunigte Exploration und Entwicklung der Liegenschaften erlauben und folglich den Unternehmenswert für die Aktionäre Sierras steigern würde.

Bestimmte Einzelheiten der Ausschüttung und des Bezugsrechtsangebots einschließlich der Anzahl der Cautivo-Aktien, welche die Aktionäre des Unternehmens für jede sich in ihrem Besitz befindliche Sierra-Aktie erhalten werden, die Anzahl der auszugebenden Bezugsrechte (Bezugsrechte), der Zeichnungspreis der Cautivo-Aktien gemäß des Bezugsrechtsangebots, der Gesamtumfang des Bezugsrechtsangebots und der Zeitpunkt der Ausschüttung und des Bezugsrechtsangebots wurden noch nicht endgültig festgelegt. Diese Einzelheiten, falls überhaupt, werden im endgültigen Prospekt enthalten sein. Vollständige Informationen der Ausschüttung und des Bezugsrechtsangebots einschließlich der Besteuerung der Ausschüttung werden ebenfalls im endgültigen Prodspekt enthalten sein, der jedem Inhaber von Sierra-Aktien zugeschickt wird und bei SEDAR unter www.sedar.com unter Cautivos Profils einzusehen ist.

In Verbindung mit der Ausschüttung beabsichtigt Sierra Metals eine Kapitalherabsetzung in Höhe, die dem aggregierten fairen Marktwert der gemäß der Ausschüttung zu verteilenden Cautivo-Aktien entspricht. Solch eine Kapitalherabsetzung benötigt die Zustimmung der Inhaber der Sierra-Aktien. Folglich wurde für 10Uhr (Zeit in Toronto) am 16. Februar 2017 eine Aktionärsversammlung (die Versammlung) einberufen, um eine Sonderresolution zur Genehmigung der Kapitalherabsetzung in Betracht zu ziehen. Die Durchführung der Ausschüttung und des Bezugsrechtsangebots unterliegt einer Zweidrittelmehrheit der für eine Kapitalherabsetzung abgegebenen Stimmen der Inhaber von Sierra-Aktien. Diesbezüglich hat Sierra Metals in Verbindung mit der Versammlung eine Versammlungsankündigung und ein Informationsrundschreiben des Managements (das Rundschreiben) eingereicht. Das Rundschreiben ist bei SEDAR, www.sedar.com, unter dem Profil des Unternehmens zu lesen.

Der vorläufige Prospekt enthält wichtige Informationen hinsichtlich der Cautivo-Aktien und der Bezugsrechte vorbehaltlich der Fertigstellung und Abänderung. Eine Kopie des vorläufigen Prospekts finden Sie unter Cautivos Profil bei SEDAR, www.sedar.com. Es wird keine Verteilung von Cautivo-Aktien oder Bezugsrechten geben, bis eine Eingangsbestätigung für den endgültigen Prospekt ausgestellt wurde.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Polymetall-Mine Yauricocha in Peru und seiner Kupfermine Bolivar und Silbermine Cusi in Mexiko. Das Unternehmen hat vor Kurzem ein sehr erfolgreiches Betriebsverbesserungsprogramm auf seiner Mine Yauricocha abgeschlossen und konzentriert sich jetzt auf die Durchführung ähnlicher Programme in seinen anderen Betrieben. Sierra vergrößert kontinuierlich ihre Mineralressourcen mit mehreren aufregenden Brownfield-Möglichkeiten wie zum Beispiel die erfolgreiche Zone Esperanza in der Mine Yauricocha, die in einem Jahr von der Entdeckung bis hin zum Abbau avanciert wurde. Das Unternehmen besitzt zahlreiche weitere Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei seiner Minen innerhalb kurzer Entfernung zur bestehenden Mineninfrastruktur. Die Sierra-Aktien werden an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol SMT und an der Lima Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lima) und gehandelt.

Für weitere Informationen hinsichtlich Sierra Metals besuchen Sie bitte www.sierrametsals.com oder kontaktieren:

Zukunftsgerichtete Aussagen

Außer den hier enthaltenen historischen Fakten könnten die Informationen in dieser Pressemitteilung im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze aus zukunftsgerichteten Aussagen bestehen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen aus. Die zukunftsgerichteten Informationen schließen ein, sind aber nicht auf Informationen hinsichtlich der Erwartungen bezüglich der Durchführung des Spin-offs, der erwarteten Auswirkungen des Spin-offs auf Sierra Metals und Erwartungen für andere Wirtschafts- und Geschäftsfaktoren beschränkt. Diese Aussagen reflektieren die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und basieren notwendigerweise auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl vom Unternehmen als annehmbar gehalten, von Natur aus signifikanten Geschäfts-, Wirtschafts-, Wettbewerbsunsicherheiten sowie politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse könnten sich wesentlich von den in irgendwelchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder die Gründe auf den neuesten Stand zu bringen, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen reflektierten unterscheiden könnten, sofern es dem Unternehmen nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Zusätzliche Informationen, die die Risiken und Unsicherheiten identifizieren, finden sich in den vom Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten. Diese Dokumente stehen zur Verfügung unter www.sedar.com.

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

