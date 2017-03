IRW-News: Winston Resources: Winston Resources Inc. bestellt Gordon Jang zum Chairman seines Beirates

IRW-PRESS: Winston Resources: Winston Resources Inc. bestellt Gordon Jang zum Chairman seines Beirates

7. März 2017 - Winston Resources Inc. (Winston oder das Unternehmen) (CSE: WRW; FWB:WNT) freut sich, in Verbindung mit der geplanten Übernahme von Green Tree Therapeutics bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Gordon Jang zum Chairman des Beirats bestellt hat. Der Beirat wird das Unternehmen dabei unterstützen, durch strategische Investments Partnerschaften für ein nachhaltiges Wachstum abzuschließen. Dies ist ein wesentlicher Aspekt des Unternehmensansatzes, sich einerseits Umsätze und andererseits die neuesten Entwicklungstechnologien im Cannabinoidsektor zu sichern.

Herr Jang hat über 25 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und verfügt über umfassende Kenntnisse im Hinblick auf den Sarbanes Oxley Act (US-Bundesgesetz), interne Revisionen, Fusionen und Übernahmen, Steuerplanungsagenden und die Erfüllung gesetzlicher Auflagen.

Herr Jang war zuvor bei Lundin Mining Corporation, Augusta Resources Corporation, Hudbay Minerals Inc. und Pan American Silver Corp. in verschiedenen Funktionen - vom Corporate Controller bis hin zum Vice President - tätig. Er ist Absolvent des Finanzmanagementprogramms am British Columbia Institute of Technology und designierter CPA/CMA.

Herr Jang verfügt über wertvolle Erfahrungen und Fachkenntnisse, und das Unternehmen freut sich bereits darauf, mit seiner Hilfe zahlreiche Wachstumsstrategien auf den Weg zu bringen. Herrn Jang werden zu einem späteren Zeitpunkt auch Optionen gewährt, sofern dies von der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange genehmigt wird.

Update zur geplanten Transaktion

Am 24. Februar 2017 unterzeichnete Winston eine Absichtserklärung (Letter of Intent, der LOI) mit GT Therapeutics Corporation, das unter dem Namen Green Tree Therapeutics registriert und ein unabhängiges Privatunternehmen aus British Columbia ist (das Ziel oder GTT), der zufolge das Unternehmen ein Reverse Takeover durchführen und von den Aktionären des Ziels 100 Prozent der Aktien von GTT erwerben wird, wodurch GTT eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Winston wird (die Transaktion).

Das Unternehmen widmet sich weiterhin der Due-Diligence-Prüfung und den Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss einer definitiven Vereinbarung. Die Transaktion ist an bestimmte Abschlussbedingungen geknüpft, wie z.B. den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, die Verhandlung und Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung und den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen - dazu zählen auch die Genehmigung der jeweiligen Gremien, der Canadian Securities Exchange (die CSE) und gegebenenfalls der Aktionäre des Unternehmens. Es besteht keine Gewähr, dass die Transaktion in der vorgeschlagenen Form bzw. überhaupt zum Abschluss gebracht wird.

Über Green Tree Therapeutics

Green Tree Therapeutics (GTT) besitzt eine Inhalationsgerätemarke, die zurzeit in 130 Läden erhältlich ist, einschließlich Apotheken in Nordamerika, und beschäftigt sich mit der Erweiterung seiner Produktangebote auf alternative Cannabisprodukte, einschließlich Kapseln, Öle und Lotionen. Die Inhalationsgeräte von GTT bieten therapeutische Vorteile bei der Bereitstellung von heilsamen CBD- und THC-Extrakten sowie ein System für die rasche Aufnahme und Bereitstellung von Cannabinoiden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.greentreetherapeutics.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Shawn Bromley

Shawn Bromley,

Chief Executive Officer

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, außer das Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet. Das Unternehmen ist aufgrund der Beschaffenheit solcher zukunftsgerichteten Informationen gezwungen, Annahmen zu tätigen, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder implizit wurden.

