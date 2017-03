Ifo-Chef - Deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge auf kommende Monate

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft blickt dem Chef des Münchner Ifo-Instituts zufolge trotz guter Zahlen mit Sorge auf die kommenden Monate.

Faktoren seien US-Präsident Donald Trump , der Brexit oder die nach wie vor schwierige Lage in Südeuropa, sagte Clemens Fuest dem "Südkurier" (Montagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. Viele Firmen bezweifelten, dass die gute Lage anhalten werde. "Hinzu kommt, dass sich mit Technologien wie Elektromobilität und Digitalisierung in einigen Branchen Strukturumbrüche andeuten, mit denen sich die Firmenchefs auseinandersetzen müssen." Das Ifo-Institut legt am Montag seinen Geschäftsklimaindex vor.