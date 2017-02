Immobilienpreise in Großstädten klettern weiter bei sinkenden Umsätzen

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Preise für Wohneigentum in den deutschen Großstädten werden auch in diesem Jahr weiter steigen. Zu diesem Ergebnis kommt der Deutsche Städtetag in einer neuen Erhebung. In knapp 90 Prozent der untersuchten 66 Städte quer über die gesamte Republik zeigen die Preise nach oben. Weil das Angebot auf dem Immobilienmarkt aber immer knapper wird, gehen die Umsätze in 40 Prozent der Städte zurück.

"Die geringeren Verkaufszahlen bei Grundstücken und Wohnimmobilien sind auch eine Folge der Grundstücksengpässe in vielen Städten", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy. Freie Grundstücke seien knapp, und bereits bebaute Grundstücke würden seltener verkauft oder hoch gehandelt. Besonders eng ist laut Städtetag der Markt für Grundstücke für individuelle Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 06:08 ET (11:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 08 AM EST 02-28-17