In eigener Sache: Neu in der finanzen.net App für iOS: Mit den kostenlosen Kurs-Alerts in Sekundenschnelle reagieren | Nachricht | finanzen.net

Im Januar ist die Version 4.4.0 der finanzen.net App an den Start gegangen und mit ihr die brandneuen Kurs-Alerts. Trader erhalten dabei in Sekundenschnelle eine Benachrichtigung auf ihr Handy, sobald eine der von ihnen ausgewählten Aktien ein bestimmtes Limit über- oder unterschreitet. Die Usability ist dabei denkbar einfach: Jeder App-Nutzer hat die Möglichkeit bis zu zehn individuelle Kurs-Alerts zu aktivieren - und das mit nur wenigen Klicks.

So erstellen Sie einen Kurs-Alert

Um einen Kurs-Alert zu aktivieren nutzen Sie einfach das neue Glockensymbol auf der Detailseite Ihrer ausgewählten Aktie, das sich oben rechts befindet.

Danach haben Sie die Möglichkeit entweder "News-Alert" oder aber "Kurs-Alert" auszuwählen. Entscheiden Sie sich für die bereits bekannte Funktion "News-Alert", so erhalten Sie unmittelbar dann eine Push-Benachrichtigung auf ihr Smartphone, sobald es eine neue Nachricht zu Ihrer Aktie gibt. Aktivieren Sie "Kurs-Alert", wenn Sie benachrichtigt werden wollen, sobald der Kurs einer Aktie ein gewisses von Ihnen vorher gesetztes Limit überschreitet.

Sobald Sie auf "Kurs-Alert" geklickt haben, gelangen Sie mit einem weiteren Klick auf "neuen Kurs-Alert hinzufügen" auf eine Übersicht, auf der Sie die Möglichkeit haben ein Kurslimit voreinzustellen.

Ihre Möglichkeiten bei den neuen Kurs-Alerts

In der Eingabemaske haben Sie noch weitere Möglichkeiten: Sie können etwa eine Börse definieren, ein etwaiges Ablaufdatum oder aber eine individuelle Beschreibung einzugeben (etwa "Daimler fallend"). Selbstverständlich können Sie auch ihr persönlich gewünschtes Kurslimit direkt eingeben. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie das Limit über oder unter den aktuellen Wert legen möchten - sowohl positive als auch negative Kursveränderungen werden beachtet.

So behalten Sie den Überblick über Ihre Limits

Ihre sämtlichen gesetzten Limits sehen Sie auf einen Blick im Menüpunkt "Einstellungen". Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Ihre bereits gesetzten Limits nachträglich zu bearbeiten, falls Sie dies wünschen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Die neuen Kurs-Alerts in der finanzen.net App versetzen Sie in die Lage, bis zu zehn ihrer favorisierten Aktien sekündlich im Blick zu behalten - sobald sich der Kurs über die von Ihnen gesetzte Schwelle bewegt, erhalten Sie umgehend eine Benachrichtigung und können direkt reagieren. So sind Sie anderen Tradern immer einen Schritt voraus. Dabei ist die Funktion vollkommen kostenlos.

