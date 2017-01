Infineon - sexy Zykliker bereit zur Übernahme? | Nachricht | finanzen.net

Schon seit einiger Zeit befindet sich die Halbleiterindustrie im Übernahmefieber. Auch die deutsche Technologieschmiede Infineon als einer der größten Player weltweit wurde als potentielles Übernahmeziel ausgemacht. Spätestens seit dem Jahr 2016 reißen die Gerüchte um einen möglichen Käufer nicht ab. Da die Übernahmen in der Halbleiterbranche zuletzt auch durch chinesische Unternehmen dominiert wurden, ist eine Offerte aus Fernost durchaus denkbar.

Reminiszenz der zyklischen Branche - Infineon mischt mit

Jahrelang konnte die zyklische Branche und insbesondere die Halbleiterindustrie kaum einen Anleger wirklich begeistern. Anstatt sich Industriewerten zuzuwenden, stürzten sich die Anleger verstärkt auf defensive Sektoren, wie Pharma oder Konsum. Viele Chiphersteller, die im Zuge der Finanzkrise um das Jahr 2009 massiv an Börsenwert verloren, galten als zu riskante Investments. Das hat sich zuletzt geändert. Viele zyklische Werte erlebten eine wahre Auferstehung und sind wieder zunehmend in den Fokus der Investoren gerückt. Was interessant ist, ist auch spannend für Übernahmen. Schließlich gilt es zu wachsen, wenn nicht immer organisch - dann eben durch Übernahmen. Daneben geht mit einer Übernahme auch das Know-how auf den Käufer über. Ein nicht zu unterschätzender Faktor im ständigen Wettbewerb.

Übernahmekandidat Infineon als sexy Zykliker

Infineon als einer der größten Halbleiterproduzenten weltweit ist mit einem Börsenwert von ca. 19 Milliarden US-Dollar keine unbekannte Hausnummer. Noch im Sommer 2016 gab Infineon bekannt, den US-Leistungshalbleiterproduzenten Wolfspeed zu übernehmen. Im Herbst erwarb Infineon den niederländischen Spezialisten für Lidar-Systeme Innoluce BV; jetzt könnte es wohl bald Infineon selbst sein, die übernommen werden. Um eine mögliche Übernahme stemmen zu können, muss jedoch ordentlich Kapital aufgebracht werden. Ob für eine Infineon-Übernahme in China so viele Milliarden aufgebracht werden können, bleibt abzuwarten. Sexy ist Infineon auf jeden Fall. In den letzten Jahren konnte Infineon seinen Umsatz und Gewinn stetig steigern und steht mit einer Eigenkapitalquote von über 50 Prozent solide da.

Positive Zukunftsaussichten für Infineon

Das Geschäftsmodell von Infineon scheint zu funktionieren, denn auch der Aktienkurs hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Mit einem weiteren Anziehen der weltweiten Konjunktur werden auch vermehrt Halbleiterprodukte nachgefragt werden, die Infineon in ordentlicher Manier liefert. Deutsche Hochtechnologie ist schließlich weltweit gefragt und aufgrund eines schwächeren Euro tendenziell günstiger zu haben als noch vor einiger Zeit. Alles in allem gute Voraussetzungen, um als Übernahmeziel in den Fokus zu rücken - egal ob in China, den USA oder anderswo.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Infineon, Sean Gallup/Getty Images, 360b / Shutterstock.com