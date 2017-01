Takata-Aktie stürzt wegen Insolvenzgerüchten zweistellig ab

Am Montag verloren die Takata -Aktien in Japan weitere knapp 18 Prozent. Mit Insolvenzsorgen beim krisengeschüttelten Airbag-Hersteller brach der Kurs nun schon den dritten Tag in Folge um einen zweistelligen Prozentwert ein. Auch im Frankfurter Handel knickt die Aktie am Montag um rund 16 Prozent ein.

In der Vorwoche war bekannt geworden, dass der japanische Autozulieferer sich mit der US-Justiz auf einen Vergleich im Streit um defekte Airbags geeinigt hat. Das Unternehmen habe kriminelle Vergehen eingestanden und zahle Strafen in Höhe von 1,0 Milliarden Dollar (940 Mio Euro), teilte das US-Justizministerium mit. Zudem wurden Strafanzeigen gegen drei Manager gestellt.

Redaktion finanzen.net mit Materialien von dpa

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com