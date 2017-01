Intercity fährt in brennenden Baum - Bahnverkehr unterbrochen

NIENBURG (dpa-AFX) - Ein mit rund 200 Reisenden besetzter Intercity ist im niedersächsischen Nienburg in einen brennenden Baum gefahren. Dieser war zuvor in die Oberleitung geweht und hatte Feuer gefangen. Der Brand griff am Mittwoch aber nicht auf den blockierten Zug über, teilte die Deutsche Bahn mit. Eine Diesellok soll den IC auf dem Weg von Norddeich nach Leipzig nun zurück an den Bahnsteig in Nienburg ziehen, um den Fahrgästen das Umsteigen in Busse zu ermöglichen. Der Bahnverkehr zwischen Nienburg und Hannover sowie nach Minden wurde zunächst unterbrochen. Fernzüge sollten großräumig umgeleitet werden./evs/DP/mis