Italien erwägt wohl Teilverkauf von Staatsbank CDP

Mailand (Reuters) - Italiens Wirtschaftsministerium prüft einem Pressebericht zufolge einen Teilverkauf der staatlichen Bank Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Dabei gehe es um ein CDP-Paket von 15 Prozent, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag. Demnach könnten dadurch rund fünf Milliarden Euro in die Staatskasse gespült werden. Eine Mehrheitsbeteiligung solle in Händen der Regierung bleiben.

Das Ministerium hält 83 Prozent an CDP, 16 Prozent befinden sich im Besitz von heimischen Bankenstiftungen. Der restliche Anteil von einem Prozent gehört CDP selbst. Dem Bericht zufolge befinden sich die Überlegungen in einer frühen Phase. So sei bislang unklar, an wen die zur Debatte stehende Beteiligung abgegeben werden soll: an institutionelle Investoren oder ausländische Fonds oder Banken. Vom Ministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.