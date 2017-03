Johnson Outdoors hält Dividende stabil

Der amerikanische Outdoor-Spezialist Johnson Outdoors (ISIN: US4791671088, NYSE: JOUT) kündigt erneut die Zahlung einer Quartalsdividende in Höhe von neun US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die nächste Zahlung am 27. April 2017 (Record date: 13. April 2017). Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,36 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,02 US-Dollar (Stand: 3. März 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,03 Prozent.

Johnson Outdoors bietet Produkte aus dem Bereich Marineelektronik, Tauchen, Wassersport oder auch Wandern und Trekking an. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 betrug der Umsatz des Konzerns 93,73 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 4,1 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 11,77 Prozent auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

