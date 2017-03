Juncker: Trumps Protektionismus im Welthandel ist Chance für die EU

STRASSBURG (AFP)--EU-Ratspräsident Jean-Claude Juncker sieht den protektionistischen Kurs von US-Präsident Donald Trump im Welthandel als "Chance" für die EU. Es sei zwar "bedauernswert", dass die USA "auf Distanz zu multilateralen Handelsverträgen" gingen, sagte Juncker am Mittwoch im Europaparlament. Es bedeute aber auch, "dass andere in der Welt von uns erwarten, dass wir die Führung in internationalen Handelsfragen übernehmen".

Juncker verwies dabei auf Gesprächspartner aus Asien und anderen Regionen der Welt, die vor dem Hintergrund eines befürchteten Rückzugs der USA verstärkt Interesse am Handel mit der EU zeigen. "Die Welt wartet auf Europa und wir müssen da sein, wenn die Welt auf uns wartet", sagte Juncker. Er forderte, "so schnell wie möglich" das geplante Freihandelsabkommen mit Japan zum Abschluss zu bringen. Im Laufe des Jahres plant die EU zudem einen EU-China-Gipfel.

Offenbar mit Blick auf die Turbulenzen um das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada verlangte Juncker eine stärkere Einbindung von Vertretern der Zivilgesellschaft und Sozialpartnern in die Gespräche mit Japan. Er forderte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström auf, dies in die Wege zu leiten. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe wird am 21. März in Brüssel erwartet. Die EU hofft auf einen Abschluss des Freihandelsabkommen mit Japan noch in diesem Jahr.

