Juncker sieht in Zypern-Gesprächen "allerletzte Chance"

VALLETTA (AFP)--EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hofft auf einen Durchbruch bei den Gesprächen zur Wiedervereinigung Zyperns. Es sei die "allerletzte Chance", den Konflikt auf normale Weise zu lösen, sagte Juncker am Mittwoch in Malta. "Die Zeit ist gekommen, die Insel wiederzuvereinigen." Er hoffe, dass "wir in der Lage sein werden, dieses schwierige Dossier in den nächsten Stunden und Tagen abzuschließen".

Die Zypern-Gespräche waren am Montag unter UN-Vermittlung in Genf wieder aufgenommen worden. Dort verhandeln seitdem der zyprische Präsident Nicos Anastasiades und der Volksgruppenführer der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Mustafa Akinci, mit ihren Delegationen über eine Wiedervereinigung der seit 1974 geteilten Mittelmeerinsel.

Juncker reist am Donnerstagmorgen selbst nach Genf. Dort ist dann eine erweiterte Zypern-Konferenz geplant, an der die drei Garantiemächte der Insel teilnehmen: die Türkei, Griechenland und Großbritannien.

Aus seiner Sicht sei es die Pflicht der Kommission, in Genf vertreten zu sein, sagte Juncker in Maltas Hauptstadt Valletta. Er wisse, dass dies "ein Risiko" sei, "aber wenn es um Frieden geht, gehen diejenigen, die keine Risiken eingehen, das größere Risiko ein".

Vermittlungsversuche in dem seit mehr als 40 Jahren andauernden Konflikt zwischen den griechischen und den türkischen Zyprern waren immer wieder gescheitert. Die Mittelmeerinsel ist seit einem von der damaligen Militärjunta in Griechenland unterstützten Putsch und einer anschließenden türkischen Militärintervention im Jahr 1974 geteilt. Die Türkische Republik Nordzypern wird nur von der Türkei anerkannt.

