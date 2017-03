Just Energy zahlt Dividende 

Der kanadische Energiekonzern Just Energy Group (ISIN: CA48213W1014, TSE: JE) zahlt eine Dividende in Höhe von 0,125 kanadischen Dollar (CAD). Aktionäre erhalten die Dividende am 31. März 2017 (Record date: 15. März 2017).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,50 CAD an die Anteilsinhaber aus. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 7,69 CAD (Stand: 1. März 2017) bei 6,53 Prozent. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 918,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,01 Mrd. US-Dollar).

Just Energy wurde im Jahr 1997 gegründet und ist ein unabhängiger Energieanbieter mit Hauptsitz in Mississauga in der Provinz Ontario, Kanada. Seit Jahresbeginn hat die Aktie an der Börse Toronto 4,36 Prozent an Wert zugelegt. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,12 Mrd. CAD.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

-Anzeige-