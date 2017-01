K+S muss Produktion am Standhort Hattorf schon wieder unterbrechen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Salz- und Düngemittelkonzern K+S muss die erst Anfang Januar wieder aufgenommene Produktion am Standort Hattorf erneut aussetzen. Grund sei das aktuell vorherrschende Niedrigwasser in der Werra, teilte K+S mit. Gleichzeitig sei die Tagesversenkmenge in der Ende 2016 erteilten neuen Versenkgenehmigung stark begrenzt.

Mit Ausnahme der Bittersalz-Herstellung soll die Produktion am 21. Januar zunächst eingestellt werden, eine Wiederaufnahme sei erst bei einer nennenswert höheren Wasserführung der Werra möglich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2017 06:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 10 AM EST 01-20-17