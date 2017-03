KONJUNKTUR IM BLICK/Euroraum-Inflation sinkt im März wieder

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im März wieder etwas zurückgegangen sein, ohne dass sich am fundamentalen Preisgeschehen viel geändert hätte. Volkswirte erwarten, dass die Inflationsrate aufgrund eines Basiseffekts und wegen der vergleichsweise späten Lage des Osterfestes spürbar gesunken ist. Zugleich deutet sich jedoch eine stärkere konjunkturelle Belebung an. Die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für März stiegen entgegen den Erwartungen und auch noch deutlich, was sich auch in der Entwicklung des deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex spiegeln könnte. Außerdem auf dem Programm dieser Woche: Der deutsche Arbeitsmarkt und die europäische Wirtschaftsstimmung (ESI).

Ölpreis und Osterfest lassen Verbraucherpreise schwächer steigen Der voraussichtliche Rückgang des Inflationsdrucks im März hat zwei Ursachen: Zum einen ist der Ölpreis im März 2016 spürbar gestiegen, im März 2017 dagegen gesunken. Der Basiseffekt, der in den vergangenen Monaten verlässlich für steigende Inflationsraten sorgte, schwächt sich weiter ab. Benzin- und Dieselpreise sind im März deutlich gesunken. Ökonomen schätzen, dass die Gesamtinflationsrate auf 1,6 bis 1,7 (Vormonat: 2,0) Prozent zurückgegangen ist.

Zum anderen fällt das Osterfest in diesem Jahr auf April, während es im vergangenen Jahr im März gelegen hatte. Das bedeutet: Einem Anstieg der Preise von Pauschalreisen, Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen im März 2016 steht kein entsprechender Anstieg im März 2017 gegenüber. Folglich sinken die Preise im Jahresvergleich kräftig. Die Commerzbank schätzt diesen Effekt auf 20 Basispunkte und erwartet, dass die Kerninflationsrate im Euroraum auf 0,7 (0,9) Prozent gesunken ist.

Villeroy de Galhau sieht Inflation schon über Höhepunkt hinaus Für die EZB, die eine Fortführung ihrer ultralockeren Geldpolitik bis mindestens Jahresende beschlossen hat, bedeutet das wohl das vorläufige Ende der Forderungen nach einer raschen Zinserhöhung . Das französische EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau sagte vergangene Woche bereits voraus, hat die Inflation im Februar mit 2,0 Prozent ihren zyklischen Höhepunkt gesehen haben dürfte. Im Zweifelsfall gilt das Wort Mario Draghis, dass die EZB über monatliche Preisschwankungen hinweg sieht, so lange sie nicht das grundlegende Inflationsbild beeinflussen.

Allerdings zeigen Indikatoren, die den Verbraucherpreisen vorlaufen, dass sich durchaus Inflationsdruck aufbaut, und das ist für die EZB durchaus von Interesse. So stiegen die Einkaufs- und Verkaufspreise der Unternehmens des Euroraums im März laut IHS Markit so stark wie zuletzt vor sechs Jahren, was zusammen mit dem insgesamt sehr hohen Niveau der Einkaufsmanagerindizes "eine restriktivere Geldpolitik rechtfertigen würde".

Daten aus Deutschland und Frankreich geben erste Orientierung Eurostat wird eine erste Schätzung der Verbraucherpreisentwicklung am Freitag um 11.00 Uhr veröffentlichen. Zuvor kommen nationale Daten aus Deutschland (Donnerstag, 14.00 Uhr) und Frankreich (Freitag, 8.45 Uhr).

Aus der oben zitierten Einkaufsmanagerumfrage geht hervor, dass es um die Konjunktur im Euroraum gut bestellt ist. Der Gesamt-PMI lag auf dem höchsten Stand seit 72 Monaten und deutete auf ein Wachstum von rund 0,6 Prozent hin. Das könnte Erwartungen stützen, dass sich auch das Ifo-Geschäftsklima weiter aufgehellt hat. Allerdings erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte lediglich eine Stagnation auf dem Vormonatswert von 111,0 Punkten.

Ifo-Index könnte nach PMIs positiv überraschen Das ist einerseits nicht unrealistisch, weil der Ifo-Index schon im Februar sehr deutlich gestiegen ist. Andererseits stammt ein Großteil der Prognosen von Donnerstag, als das unerwartet gute Abschneiden der PMIs noch nicht absehbar war.

Exakt bei 111,0 Punkten hatte der Ifo-Index auch schon im Dezember 2016 und im März 2014 gelegen. Ein weiterer Anstieg würde ihn auf das höchste Niveau seit Juli 2011 tragen. Das Ifo-Institut wird den März-Bericht am Montag um 10.00 Uhr veröffentlichen.

Volkswirte sehen die robuste Entwicklung der Umfrageindikatoren allerdings mit gemischten Gefühlen. Grund: Die harten Konjunkturdaten sehen nicht so gut aus, wie das angesichts der Entwicklung von Ifo/PMI zu erwarten wäre. In welche Richtung löst sich dieser Widerspruch auf?

Die gewöhnlich gut unterrichtete Deutsche Bundesbank schrieb in ihrem jüngsten Monatsbericht, "die bisher ausgewiesenen Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte und vierte Quartal 2016" hätten "die konjunkturelle Tendenz eher unterzeichnet." Damals war das BIP um 0,1 und 0,4 Prozent gestiegen.

Deutscher Arbeitsmarkt und Einzelhandelsumsatz, ESI und US-BIP runden die Woche ab Aus konjunktureller Sicht sind in dieser Woche außerdem die europäische Wirtschaftsstimmung (Donnerstag, 11.00 Uhr) und der Auftragseingang des deutschen Maschinenbaus (Donnerstag, 10.00 Uhr) von Interesse. Am gleichen Tag um 14.30 Uhr kommt die dritte Veröffentlichung des US-BIP für das vierte Quartal und am Montag (10.00 Uhr) der Geldmengen- und Kreditbericht der EZB für Februar. Am gleichen Tag um 19.15 Uhr und dann noch einmal am Mittwoch um 9.20 Uhr spricht der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, der im Offenmarktausschuss FOMC stimmberechtigt ist.

Der am Freitag (9.55 Uhr) anstehende deutsche Arbeitsmarktbericht dürfte einen weiteren Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl bringen. Um 8.00 Uhr veröffentlicht zudem das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung der deutschen Einzelhandelsumsätze im Februar.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2017 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 00 AM EDT 03-27-17